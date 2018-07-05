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Новости. Общество
22:00, 05 Июля 2018
фото: Президент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович. Фото © РИА Новости/Илья Питалев

Президент Хорватии подтвердила, что приедет на матч против России в Сочи

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Хорватский лидер уже присутствовала на трибунах во время матча 1/8 финала против сборной Дании.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович поддержит свою национальную команду на матче 1/4 финала чемпионата мира против сборной России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу хорватского лидера.

Грабар-Китарович уже посетила игру 1/8 финала между Хорватией и Данией в Нижнем Новгороде. Матч подопечных Златко Далича и Станислава Черчесова состоится 7 июля в Сочи на стадионе "Фишт". Начало игры — в 21.00 по московскому времени.

Как пишет life, ранее хорватский лидер поздравила сборную России с победой над Испанией.

"Поздравляю Россию с великолепной игрой. Увидимся в Сочи", — написала Грабер-Китарович в своём "твиттере".

Ранее наставник сборной Хорватии назвал команду России великим соперником.

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