Президент поручил включить окна и мебель в ипотеку

Новые меры, которые разработает правительство, должны поддержать как новоселов, так и лесопромышленный комплекс.

Президент РФ поручил правительству подумать над идеей включения в ипотеку расходов на окна, двери и встроенную мебель отечественного производства.

Также чиновники должны подумать и о поддержке индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с использованием отечественной продукции леспрома. Как вариант, это можно сделать в рамках компенсаций банкам по льготной ипотеке.

Что думают карельские застройщики об этих новшествах, знает проект «Жизнь и кошелек».