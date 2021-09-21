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Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность коллективу «Росгосстраха»

Новости. Общество
12:50, 22 Сентября 2021
фото: © Росгосстрах

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Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу ПАО СК «Росгосстрах» за большой вклад и становление в развитие страхового дела в Российской Федерации, реализацию социально значимых проектов и в связи со 100-летием со дня образования компании.

Соответствующее распоряжение Владимир Путин подписал 20 сентября 2021 года.

Также благодарности президента за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу удостоены Валентина Александровна Адищева, специалист по исследованию рынка (агент) универсального офиса «Белогорский» Амурского филиала ПАО СК «Росгосстрах», и советник генерального директора по взаимодействию с государственными органами ПАО СК «Росгосстрах» Николай Федосеевич Галагуза.

«Благодарность президента России — это высочайшая оценка работы всего многотысячного коллектива нашей компании, которую особенно символично получить в год 100-летнего юбилея „Росгосстраха“, — говорит генеральный директор компании „Росгосстрах“ Геннадий Гальперин. — Уверен, у нас впереди много новых побед и достижений, которые еще больше укрепят наши позиции как надежного страхового партнера россиян».

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