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Президент России объявил благодарность учителю из Петрозаводска

Новости. Общество
14:51, 11 Февраля 2021
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За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу поощрения удостоена преподаватель информатики средней школы №6 Ирина Архипова, сообщили в администрации города.

Учитель средней общеобразовательной школы №6 Ирина Архипова получила благодарность от президента России Владимира Путина. Соответствующее распоряжение в феврале подписал глава государства.

"Ирина Валериевна - грамотный специалист, владеющий современными педагогическими технологиями. Результатом её продуктивной профессиональной деятельности является 100-процентная успеваемость учащихся, что говорит о высоком уровне преподавания учебного предмета "информатика", - отмечают коллеги учителя.

Педагог удостоилась благодарности президента Российской Федерации за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу. Ирина Архипова преподаёт в петрозаводской школе №6 с 1993 года, принимает активное участие в деятельности школьного и городского методических объединений учителей информатики, входит в состав предметных комиссий во время государственной итоговой аттестации. Имеет звание "Ветеран труда Российской Федерации", почётные грамоты победителя конкурса лучших учителей Российской Федерации, диплом Лауреата Республиканского конкурса "Учитель года Карелии", знак Международной академии учителей Microsoft, множество наград и благодарственных писем различного уровня.

Администрация Петрозаводска поздравляет Ирину Архипову с высоким профессиональным достижением и желает дальнейших успехов!

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Комментарии

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Grek
2021-02-11 16:04:51
Вот это дело , хороших педагогов надо поощрять и о них надо рассказывать .
насмешница
2021-02-11 15:58:37
Вот этим учителя и должны заниматься- учить всяким наукам, а не мозги детям выносить всяким мужеством
театральный критик
2021-02-11 15:25:47
100 процентной успеваемости не может быть по определению. Потом удивляемся 146 процентам на выборах.
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