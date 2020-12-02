Президент Segezha Group в онлайн-формате выступил перед сегежанами на тему экологии города

Президент Segezha Group Михаил Шамолин рассказал о реализации масштабной экологической программы и модернизации Сегежского ЦБК, а также о содействии развитию города.

Президент Segezha Group (входит в АФК "Система") Михаил Шамолин 2 декабря в онлайн-формате выступил перед сегежанами и рассказал о реализации масштабной экологической программы и модернизации Сегежского ЦБК, а также о содействии развитию города.

Мероприятие было организовано в развитие февральской встречи руководства компании с горожанами. В связи с санитарно-противоэпидемическими мерами встреча состоялась в интерактивном онлайн-формате. Прямая трансляция велась в социальной сети VK. Организаторы часть вопросов сегежан собрали заранее. При этом все желающие могли поднять интересующие их темы и онлайн. Запись мероприятия доступна на официальном аккаунте компании в VK: https://bit.ly/33CDhBV.

Михаил Шамолин подробно сообщил о работе компании над улучшением экологических показателей Сегежского ЦБК. Все основные параметры не превышают ПДК. При этом проблему запаха комбинат будет решать. Уже подана заявка на комплексное экологическое разрешение (КЭР). Это длинный и сложный путь. В итоге компания получит КЭР только в том случае, если выполнит соответствующие нормативы, дооборудует и усовершенствует производство, приведет его в соответствие с наилучшими доступными технологиями.

Будут сокращены выбросы сульфата натрия – за счет капитального ремонта содорегенерационных котлов и установки на них двух новых фильтров. Работы уже ведутся и завершатся в 2021 году. Вопрос сокращения выбросов карбоната кальция с известерегенерационных печей и агрегатов вокруг них будет также решаться в 2021 году.

Сокращение выбросов дурно-пахнущих газов – еще одна важная задача. Изучаются передовые технологии их сбора и дожигания. Планируется до конца 2022 года урегулировать этот вопрос.

Инвестиционная программа развития Сегежского ЦБК оценивается в 9 млрд руб. Ее цель – это не только совершенствование производственных процессов, но и снижение нагрузки предприятия на окружающую среду.

Продолжается работа над "Segezha Запад". Постепенный ввод в эксплуатацию его мощностей позволит отказаться от устаревшего оборудования на старой производственной площадке.

Группа вносит заметный вклад в социальное развитие города, улучшение городской среды. Претворяются в жизнь и идеи поддержки местной туристической индустрии. Так, будет возведена гостиница Segezha Nord. По завершении строительства горожане получат 40 вакансий, уютную парковую зону с кафе, детской площадкой, прокатом спортивного инвентаря, конференц-залами для проведения общественных мероприятий. При выборе площадки были учтены пожелания местных жителей – территория гостиницы и туристического городка отодвинута вглубь от береговой линии. Одновременно холдинг приведет в порядок популярную в Сегеже "Тропу здоровья", обустроит городской пляж.

Среди актуальных задач – создание современного комфортного городского жилого фонда на земельных участках Сегежского городского поселения. Планируется возвести пять девятиэтажных корпусов между ул. 8 Марта и ул. Антикайнена на 330 квартир общей площадью 28 575 м2. Компания изучает имеющиеся возможности предоставления, в первую очередь, сотрудникам Сегежского ЦБК, льготной ипотеки под минимальный процент.

Около гостиницы появится и коттеджный поселок из 20 домов. Реализация данного проекта придаст импульс развитию местного деревянного строительства, малоэтажного жилья, сформирует новые стандарты жилищного строительства в Сегежском районе.

Одновременно Сегежский ЦБК уделяет внимание вопросам ЖКХ. Комбинат взял на себя обслуживание городских тепловых сетей. За год проведены ремонтные работы на городских магистралях протяженностью более 80 км. Комбинат полностью подготовил город к отопительному сезону 2020-2021 годов. При этом с муниципальными и республиканскими властями обсуждается вопрос улучшения водоснабжения Сегежи.

В уходящем году на общественно значимые проекты в Сегеже направлено в общей сложности около 25 млн руб. В рамках этого бюджета оказана масштабная помощь Сегежской ЦРБ, ветеранам ВОВ, спортивным организациям.

"Мы хотим, чтобы молодежь не уезжала из Сегежи, а, наоборот, приезжала в город. Мы хотим, чтобы развивались семьи, развивалась социальная среда", - подчеркнул Михаил Шамолин. ».