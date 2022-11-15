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При поддержке Сбербанка в Карелии построят «Новую жизнь»

Новости. Общество
14:06, 28 Ноября 2022
фото: Сбербанк

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Сбербанк открыл кредитную линию для одного из застройщиков группы компаний «СФК».

Кредитные средства будут использоваться застройщиком для строительства жилого комплекса «Новая жизнь» на улице Фурманова, 20 в Петрозаводске. Это современный 4-этажный дом из 6 секций с закрытой благоустроенной территорией, детской и спортивной площадками.

Константин Бугрим, Управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк:

«С группой компаний «СФК» нас связывает многолетнее партнерство. Сбербанк принимает участие в третьем по счету проекте. Предыдущие два включали в себя возведение жилых комплексов на Перевалке: на улицах Суворова и Черняховского. Особо хочется отметить, что компания развивает комфорт городской среды нового поколения. Строящиеся дома представляют собой не просто типовую застройку, а авторские проекты известных архитекторов Карелии».

Одна их крупнейших сделок в Карелии была проведена с использованием счетов эскроу. Это позволяет не только обеспечить застройщику финансирование, но и защитить интересы участников долевого строительства. Кредитная линия открыта на два года.

Группа компаний «СФК»:

«Опыт застройщиков группы компаний «СФК» составляет более 20 лет. Опыт строительных организаций - 60 лет. За это время построены и введены в эксплуатацию объекты площадью более 400 000 кв.м. Это крупные промышленные объекты Республики Карелия, объекты культурного и социального назначения, жилые комплексы и многое другое. Проект ЖК «Новая жизнь» - это уже третий по счету с использованием эскроу-счетов. Он возводится на границе двух микрорайонов в Петрозаводске: Центра и Перевалки. Удобная локация, 4 этажа, закрытая территория, большая парковка, особое внимание к благоустройству - это будет дом нового уровня и комфорта. При проектировании специалисты компании ориентировались на разные группы покупателей: семейные пары, студенты, иногородние жители, возрастные группы населения».

Напомним, что с 1 июля 2018 года средства дольщиков аккумулируются на эскроу-счетах до сдачи дома. На новую схему финансирования переходят и карельские застройщики.

ЖК «Новая жизнь»: многоквартирный жилой дом в г. Петрозаводск, ул. Фурманова. Застройщик: ООО «Специализированный застройщик СП №1». ОГРН 1201000003808 / ИНН 1001348160. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф 

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893

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