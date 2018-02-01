При покупках по карте "Мир" владельцам вернут до 20%

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ЦБ рассчитывает до середины июля подключить большое количество торговых организаций к программе лояльности по карте "Мир" с кэшбэком от 10% до 20%.
Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
"Программа лояльности, которая дает кэшбэк сразу в виде перечисления денег, а не баллов, запущена также в 2017 году. Она будет очень активно реализовываться в 2018 году. Многие банки на самом деле к ней подключились, сейчас пробуют. Мы ставим себе срок до середины июля этого года уже охватить большой перечень торговых и иных организаций, которые будут давать нашим клиентам реально серьезный кэшбэк, от 10% до 20% заложено, при оплате картой "Мир", - сказал Скоробогатова, чьи слова цитирует RNS.
Вот здесь – подробности.
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