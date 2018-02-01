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Новости. Общество
16:37, 01 Февраля 2018

При покупках по карте "Мир" владельцам вернут до 20%

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ЦБ рассчитывает до середины июля подключить большое количество торговых организаций к программе лояльности по карте "Мир" с кэшбэком от 10% до 20%.

Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

"Программа лояльности, которая дает кэшбэк сразу в виде перечисления денег, а не баллов, запущена также в 2017 году. Она будет очень активно реализовываться в 2018 году. Многие банки на самом деле к ней подключились, сейчас пробуют. Мы ставим себе срок до середины июля этого года уже охватить большой перечень торговых и иных организаций, которые будут давать нашим клиентам реально серьезный кэшбэк, от 10% до 20% заложено, при оплате картой "Мир", - сказал Скоробогатова, чьи слова цитирует RNS.

Вот здесь – подробности.

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Комментарии

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David
2018-02-01 18:37:40
Бу га га. А че сразу-то бабки не раздают? Сами своим мирком пользуйтесь.
Juniper59
2018-02-01 17:11:54
Ну так надо же как-то раскручивать мертворождённую систему. "ГЛОНАСС" обеспечивают искусственным дыханием в виде всяческих "Эр", маршрутного транспорта и уборщиков (как работает, видно по чудесному сайту про троллейбусы - http://bus62.ru/petrozavodsk/# . Теперь наблюдаем гальванизацию очередного трупа.
кир
2018-02-01 18:21:55
Juniper59, они незаконные рубки леса не могут или не хотят спутниками засечь. Что вы хотите от людей, живущих в безвременьи?
Беня
2018-02-01 16:47:35
Как-то жирновато будет. Свинцовый дирижабль не полетит, торгаши удавятся за этот процент.
Если б кэшбек был 1,0-2,0%, то может быть, хотя все равно нет, за 1 % держатели сильно заморачиваться не будет.
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