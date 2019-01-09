При съезде автомобиля в кювет на трассе в Карелии пострадал пассажир

Авария произошла в Кондопожском районе в минувший вторник, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Кондопожском районе 8 января в 19.00 на 47 км автодороги "Ст. Шуйская-Гирвас" 41-летняя водитель-женщина автомобиля Daewoo Matiz совершила съезд в кювет с последующим наездом на препятствие (дерево).

В результате происшествия травмирован 52-летний пассажир автомобиля.