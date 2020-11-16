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Причиной массового отзыва автомобилей Toyota назвали угрозу проблем с двигателями

Новости. Общество
16:10, 17 Ноября 2020
фото: Николай Ковалевский / Коммерсантъ
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Компания "Тойота Мотор" отзывает более 69 тыс. автомобилей Toyota и Lexus из-за проблем с топливным насосом, которые грозят перебоями в работе двигателя.

Об этом сообщил Росстандарт.

"Возможна неравномерная работа двигателя, невозможность запуска двигателя, а также возможно выключение двигателя в случае движения с невысокой скоростью. Однако в отдельных ситуациях возможна остановка двигателя и при движении с повышенной скоростью, что может увеличить риск возникновения аварийной ситуации", — пояснили в Росстандарте.

Какие модели автомобилей попали под отзывную кампанию, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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