Причиной массового отзыва автомобилей Toyota назвали угрозу проблем с двигателями

Компания "Тойота Мотор" отзывает более 69 тыс. автомобилей Toyota и Lexus из-за проблем с топливным насосом, которые грозят перебоями в работе двигателя.

Об этом сообщил Росстандарт.

"Возможна неравномерная работа двигателя, невозможность запуска двигателя, а также возможно выключение двигателя в случае движения с невысокой скоростью. Однако в отдельных ситуациях возможна остановка двигателя и при движении с повышенной скоростью, что может увеличить риск возникновения аварийной ситуации", — пояснили в Росстандарте.

Какие модели автомобилей попали под отзывную кампанию, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".