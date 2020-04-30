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Причины арендовать строительную опалубку

Новости. Общество
07:10, 01 Мая 2020
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В последнее время аренда опалубки пользуется всё большим спросом.

Мало какая стройка сегодня обходится без бетонирования для заливки фундамента и возведения стен. Для этого используется специальное оборудование, позволяющее приготовить раствор для наполнения специальной формы – опалубки. Распространение получили съёмные и несъёмные варианты опалубки. Первые варианты отличаются многоразовым использованием, поэтому пользуются большей популярностью.

Используются опалубки при изготовлении железобетонных конструкций, а также при строительстве перекрытий. Крупные предприятия часто приобретают опалубку для регулярного использования. Тогда как небольшим компаниям нет смысла её приобретать, потому что здесь можно выгодно арендовать опалубку. Далее разберёмся с выгодами такого решения.

Особенности аренда опалубки

При строительстве зданий часто применяются формы заливки раствора. Если приобретение нескольких изделий не отразиться на бюджете, то покупка большого количества форм – это немалые расходы. К тому же необходимо позаботится о покупке стоек и креплений. В итоге, можно рассчитывать на существенную сумму. В качестве правильного выхода из данной ситуации выступает аренда оборудования.

При помощи аренды опалубки можно рассчитывать на экономию бюджета строительства. Ведь при этом можно избежать оплаты расходов на обслуживание оборудования, так как их покрывает арендодатель. К тому же присутствует возможность выбора требуемых комплектов для определённых целей.

В последнее время аренда опалубки пользуется всё большим спросом. Ведь такое решение позволяет создавать различные планировки и архитектурные изыски без дополнительных расходов. Как показывает практика, выгоднее арендовать опалубку, а затем вернуть сервисной компании, чем думать о том, где хранить оборудование. Ведь арендодатель берёт обязательства по хранению и обслуживанию опалубки, арендатор только оплачивает аренду.

Преимущества аренды опалубки

  • Существенная экономия на приобретении оборудования. Приобретение комплекта обходится намного дороже;
  • Не нужно искать помещение для размещения оборудования;
  • Нет необходимости принимать участие в обслуживании и ремонте опалубки, так как это заботы арендодателя;
  • Возможность создавать различные идеи с невысокими денежными расходами.

Для небольших фирм и частных лиц аренда опалубки – отличный вариант экономии. Ведь нет смысла приобретать дорогостоящие комплекты для периодического использования. Намного проще арендовать оборудование на нужное время и не переплачивать.

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