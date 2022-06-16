Причины исчезновения зеленых насаждений с Левашовского бульвара объяснили в мэрии Петрозаводска

Власти Петрозаводска распорядились перенести кусты с Левашовского бульвара на другие участки ради обустройства газона.

Об этом сообщила сегодня на совещании в мэрии руководитель информационно-аналитического управления Анникки Сильченко.

Она ответила на поступившие в администрацию вопросы горожан, недовольных исчезновением кустов вдоль дороги.

«В этих местах запланировано устройство узкой мощеной дорожки для того, чтобы люди выходили из припаркованных машин, не вытаптывая газон. Подрядчику выдано предписание с требованием сначала пересаживать кусты и только потом демонтировать бордюрный камень», — пояснила Сильченко.