Причины падения девочки со второго этажа дома в Петрозаводске начали выяснять следователи

По факту падения с высоты 7-летней девочки в Петрозаводске началась проверка, сообщили в Следкоме Карелии.

Следственные органы в Петрозаводске организовали доследственную проверку по факту падения ребенка с высоты.



По предварительным данным, вечером 2 июля в одном из домов по улице Коммунистов в Петрозаводске из окна квартиры, расположенной на втором этаже, выпала 7-летняя девочка.

Девочка получила травмы и была госпитализирована. Как сообщили в Следкоме Карелии, ребенку оказывается необходимая медицинская помощь.



Следователями провели осмотр места происшествия. Проводятся мероприятия, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, как сообщили накануне на планерном совещании в администрации Петрозаводска, несчастный случай произошел 2 июля около 20:00 в доме № 61 по улице Коммунистов. Семилетняя девочка выпала из окна второго этажа. Ребенок был госпитализирован в Детскую республиканскую больницу.

В Минздраве Карелии рассказали «Столице на Онего» о состоянии девочки.

«Ребенок находится в состоянии средней тяжести. Жизни девочки ничего не угрожает», — сообщили в пресс-службе министерства.