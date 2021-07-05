Реклама
Прислать новость
Семилетняя девочка выпала из окна второго этажа в Петрозаводске 1
05.07.2021 12:35
В Карелии водитель на внедорожнике нагло заехал в озеро, где купались дети (ВИДЕО) 6
05.07.2021 16:34
В центре Петрозаводска «люди в черном» задержали мужчину (ВИДЕО) 10
05.07.2021 13:23
На набережной в Петрозаводске мужчина на электросамокате сбил 6-летнего ребенка – работают следователи 6
05.07.2021 12:43

Причины падения девочки со второго этажа дома в Петрозаводске начали выяснять следователи

Новости. Общество
06:40, 06 Июля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Юрий Белинский

По факту падения с высоты 7-летней девочки в Петрозаводске началась проверка, сообщили в Следкоме Карелии.

Следственные органы в Петрозаводске организовали доследственную проверку по факту падения ребенка с высоты.

По предварительным данным, вечером 2 июля в одном из домов по улице Коммунистов в Петрозаводске из окна квартиры, расположенной на втором этаже, выпала 7-летняя девочка.

Девочка получила травмы и была госпитализирована. Как сообщили в Следкоме Карелии, ребенку оказывается необходимая медицинская помощь.

Следователями провели осмотр места происшествия. Проводятся мероприятия, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, как сообщили накануне на планерном совещании в администрации Петрозаводска, несчастный случай произошел 2 июля около 20:00 в доме № 61 по улице Коммунистов. Семилетняя девочка выпала из окна второго этажа. Ребенок был госпитализирован в Детскую республиканскую больницу.

В Минздраве Карелии рассказали «Столице на Онего» о состоянии девочки.

«Ребенок находится в состоянии средней тяжести. Жизни девочки ничего не угрожает», — сообщили в пресс-службе министерства.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.06.2021, 07:00
Минздрав России направил в Карелию специалистов из-за ситуации с коронавирусом
04.07.2021, 15:53
Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет»
02.07.2021, 12:08
Вопросами градостроительства и землепользования в Петрозаводске будет заниматься бывший прокурор
30.06.2021, 06:40
Главный терапевт Карелии назвала противопоказания к вакцинации от COVID-19
30.06.2021, 11:00
Туристов не пустят в отели Карелии без документа о вакцинации
30.06.2021, 18:34
Массовое смертельное ДТП привело к 20-километровой пробке на автотрассе «Кола» (ФОТО)

Чтиво

29.06.2021 10:40
Кофе со сливками
Роман с камнем 3
О камне и людях, которые его производят, о роли бизнеса и его взаимодействии с властью, — наш разговор с Дмитрием Фабрикантовым, первопроходцем камнеобрабатывающей отрасли Карелии, известным предпринимателем, лидером регионального отделения Партии РОСТА.
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
«Порядок с чистого листа» 14
21.05.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»