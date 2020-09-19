Причины роста цен на гречку проверяет прокуратура

Генеральная прокуратура заинтересовалась сообщениями о росте цен на продовольственные товары, в частности на гречневую крупу и пшено.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Генпрокуратура проанализировала сообщения в средствах массовой информации о резком росте цен на ряд продовольственных товаров. Так, согласно распространенным данным, на прошлой неделе стоимость гречки повысилась на 2500 рублей за 1 тонну.
"Изложенное свидетельствует о наличии возможных правонарушений, связанных, в первую очередь, с картельными соглашениями при аффилированности заинтересованных организаций", – объяснили в Генпрокуратуре.
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