Придется ли оплатить коммунальные услуги за время длительного отсутствия?

Несмотря на то, что уже начался новый учебный год, дачный сезон и сезон отпусков не заканчиваются.

АО "ПКС-Водоканал" напоминает, что стоит позаботиться заранее о том, чтобы по возращении с дачи или из продолжительного отпуска, вы не оказались должником за коммунальные услуги.

Во-первых, если у вас есть задолженность за водоснабжение и водоотведение, ее необходимо погасить. А во-вторых, о вашем отъезде необходимо сообщить в АО "ПКС-Водоканал".

О ваших правах уже позаботился закон, и, если до отъезда вы предоставите в АО "ПКС-Водоканал" заявление, в котором укажете время вашего отсутствия, то плата за коммунальные услуги вам начисляться не будет. В противном случае, т.е. если в ваше отсутствие показания никто не передаст, вам будут приходить счета за услуги. Стоимость услуг в таком случае рассчитывают по нормативу. Также перед отъездом сверьте показания приборов учета и укажите последние показания в заявлении, так после возвращения возобновить оплату услуг не составит труда.

Напоминаем, для того, чтобы за вами не числилась задолженность, услуги за водоснабжение и водоотведение необходимо оплачивать до 10 числа каждого месяца. Платите за коммунальные услуги вовремя и отправляйтесь в долгие поездки с уверенностью, что заграницу вас выпустят без проблем, и на даче с семьей вы спокойно сможете провести время!

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