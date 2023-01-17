Приехавший в Карелию иностранец приговорен за финансирование террористической организации

Суд признал виновным в перечислении денег запрещенной в РФ террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» гражданина одной из стран ближнего зарубежья, работавшего в Карелии.

Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Карелия.

Уголовное дело было возбуждено в марте 2022 года. В ходе расследования установлено, что обвиняемый работал на одном из предприятий Петрозаводска.

«Желая оказать содействие запрещённой на территории Российской Федерации международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» и одобряя ее деятельность, 1 января и 12 февраля 2022 года в социальных сетях познакомился с участниками вышеуказанной терорганизации», - говорится в сообщении УФСБ.

Согласно материалам дела, подсудимый перевел на счета своих новых знакомых деньги в размере 23 тыс. рублей. Следствие и суд квалифицировали это как преступление, предусмотренное частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Западный окружной военный суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет, из которых 3 года с отбыванием в тюрьме, а оставшуюся часть - в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не был обжалован и вступил в законную силу.