Гость из Калининграда побил посуду в кафе Карелии

В Сортавале мужчина разбил посуду, а позже возместил ущерб, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Администратор кафе в Сортавале рассказала сотрудникам Росгвардии, что пьяный посетитель разбил посуду. К моменту прибытия наряда конфликт был исчерпан: гость возместил причинённый ущерб.

Росгвардейцы установили личность гражданина – им оказался житель Калининградской области.



Мужчина задержался на минуту, чтобы сделать заказ на два кофе и бутылку лимонада и, оставив их нетронутыми, ушёл. Дежурный наряд вернулся к маршруту патрулирования, но через три минуты сотрудники увидели уже известного мужчину идущим обратно в сторону кафе.



Чтобы убедиться, что неприятностей не будет, наряд развернулся и двинулся туда же. Выяснилось, что мужчина вернулся за заказом.