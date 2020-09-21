"Век" приглашает жителей Карелии на День открытых дверей

В преддверии сдачи жилого комплекса "Симфония" строительная компания "Век" приглашает на День открытых дверей.

Когда: 24 сентября 18.00-20.00.

Где: ЖК "Симфония" пресечение улиц Анохина и Гоголя.

Что: Экскурсия по комплексу, консультации, уникальные предложения для участников мероприятия, угощения.

Обязательна предварительная запись по телефону 33-00-43.

Жилой комплекс "Симфония" победил в ежегодном градостроительном конкурсе жилых комплексов-новостроек "ТОП ЖК" и был признан лучшим жилым комплексом среди новостроек Республики Карелия. В ЖК "Симфония" продумано все для вашего комфорта, уюта и безопасности:

• Выгодное месторасположение



В самом центре Петрозаводска на пересечении улиц Анохина и Гоголя и при этом рядом с главными природными объектами города.





• Закрытая дворовая территория, доступ к которой имеют только жители комплекса

Игровые комплексы для детей всех возрастов, уличные тренажеры, прогулочные дорожки, ландшафтный дизайн придомовой территории, дизайнерская уличная мебель. Красиво, уютно и безопасно.







• Рядом - самый крупный парк города "Лососинский"



Места отдыха и спорт-городки, прогулочные и велодорожки. Велодорожка протяженностью 10 км "Зеленая тропа".



• Автоматизированный подземный паркинг



Безопасная парковка и двор без машин. В базу данных вносятся гос.номера автомобилей. Система "узнает" эти номера и пропускает на парковку только своих. Действует акция.



• Современные технологичные решения



IP-домофония, скоростные бесшумные лифты, круглосуточное видеонаблюдение и др.







• Большие окна и остекленные лоджии



В квартирах много света и воздуха.



• Варианты отделки



От чистовой до индивидуальной отделки по вашему дизайн-проекту силами застройщика.



• Потрясающий вид на Онежское озеро и панораму города



Жилой комплекс "Симфония" предназначен для людей, которые хотят жить в самом развитом и благоустроенном районе города, имея принципиально новое качество жизни.





Застройщик АО "Специализированный застройщик "Строительная компания "Век". Проектная декларация на сайте нашдом.рф

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