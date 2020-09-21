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"Век" приглашает жителей Карелии на День открытых дверей

Новости. Экономика
07:00, 22 Сентября 2020
фото: © строительная компания "Век"
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В преддверии сдачи жилого комплекса "Симфония" строительная компания "Век" приглашает на День открытых дверей.

Когда: 24 сентября 18.00-20.00.

Где: ЖК "Симфония" пресечение улиц Анохина и Гоголя.

Что: Экскурсия по комплексу, консультации, уникальные предложения для участников мероприятия, угощения.

Обязательна предварительная запись по телефону 33-00-43.

Жилой комплекс "Симфония" победил  в ежегодном градостроительном конкурсе жилых комплексов-новостроек "ТОП ЖК" и был признан лучшим жилым комплексом среди новостроек  Республики Карелия. В ЖК "Симфония" продумано все для вашего комфорта, уюта и безопасности:

• Выгодное месторасположение

В самом центре Петрозаводска на пересечении улиц Анохина и Гоголя и при этом рядом с главными природными объектами города.

•  Закрытая дворовая территория, доступ к которой имеют только жители комплекса
Игровые комплексы для детей всех возрастов, уличные тренажеры, прогулочные дорожки, ландшафтный дизайн придомовой территории, дизайнерская уличная мебель. Красиво, уютно и безопасно.



• Рядом - самый крупный парк города "Лососинский"

Места отдыха и спорт-городки, прогулочные и велодорожки. Велодорожка протяженностью 10 км "Зеленая тропа".

• Автоматизированный подземный паркинг

Безопасная парковка и двор без машин. В базу данных вносятся гос.номера автомобилей. Система "узнает" эти номера и пропускает на парковку только своих.  Действует акция.

• Современные технологичные решения

IP-домофония, скоростные бесшумные лифты, круглосуточное видеонаблюдение и др.



• Большие окна и остекленные лоджии

В квартирах много света и воздуха.

• Варианты отделки

От чистовой до индивидуальной отделки по вашему дизайн-проекту силами застройщика.

• Потрясающий вид на Онежское озеро и панораму города

Жилой комплекс "Симфония" предназначен для людей, которые хотят жить в  самом развитом и благоустроенном районе города,  имея принципиально новое качество жизни. 

Застройщик АО "Специализированный застройщик "Строительная компания "Век". Проектная декларация на сайте нашдом.рф

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