Жителей Петрозаводска приглашают на «Новоселье ВЕКа»

Мероприятие состоится 29 августа на территории жилого комплекса «Каскад».

Передаются последние квартиры в доме под строительным номером 9 жилого комплекса «Каскад», а это значит, что пора праздновать новоселье — «НОВОСЕЛЬЕ ВЕКА»! Приглашаем всех на яркий и увлекательный семейный праздник, который состоится 29 августа в 15.00 по адресу пр. Алексея Афанасьева 1.



В доме № 9 в продаже осталась всего одна квартира, но активно возводится следующий 10 дом, который по конструктиву отличается от предыдущего лишь цветом фасадов. В этих двух домах предусмотрен подземный паркинг, территория реализуется по принципу «двор без машин», а все подъезды сквозные. Больше таких домов в рамках данного проекта не планируется. Поэтому, непосредственно на мероприятии у вас будет уникальная возможность совершить экскурсию по готовому дому и выбрать квартиру в строящемся.



В августе открыт старт продаж еще одного дома под строительным номером 11, который возводится по индивидуальному проекту и имеет свои особенности и преимущества, о которых вы также узнаете на празднике.





Что в программе?



Развлекательная программа для всей семьи с интерактивами, бесплатными мастер-классами, вкусным угощением и напитками (какое новоселье без них).



Маленьких гостей будет веселить домовенок Буба со своим помощником. А сладкая вата для всех желающих закрепит прекрасное настроение.



Надежные партнеры строительной компании «Век» с радостью ответят на все ваши вопросы, связанные с ремонтом, помогут подобрать мебель, определиться с фасадами кухни, выбрать предметы декора интерьера и поделятся секретными лайфхаками.



Кроме того, на празднике определим победителя конкурса, который проходит в официальной группе ВКонтакте. Обязательно участвуйте, ведь приз очень достойный — сертификат на 6000 рублей в строительный гипермаркет «Леруа Мерлен».



Главным подарком на новоселье станет живая музыка и вокал в исполнении Nord Music Band на свежем воздухе. Послушать и потанцевать под любимые хиты в воскресенье вечером — идеальное завершение недели!



© Екатерина Супранович

Будет весело, интересно и полезно! Вход свободный. Ждем вас! Остались вопросы, звоните — 59-28-07.

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