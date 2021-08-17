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Жителей Петрозаводска приглашают на «Новоселье ВЕКа»

Новости. Общество
14:00, 18 Августа 2021
фото: © «ВЕК»

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Мероприятие состоится 29 августа на территории жилого комплекса «Каскад».

Передаются последние квартиры в доме под строительным номером 9 жилого комплекса «Каскад», а это значит, что пора праздновать новоселье — «НОВОСЕЛЬЕ ВЕКА»! Приглашаем всех на яркий и увлекательный семейный праздник, который состоится 29 августа в 15.00 по адресу пр. Алексея Афанасьева 1.

В доме № 9 в продаже осталась всего одна квартира, но активно возводится следующий 10 дом, который по конструктиву отличается от предыдущего лишь цветом фасадов. В этих двух домах предусмотрен подземный паркинг, территория реализуется по принципу «двор без машин», а все подъезды сквозные. Больше таких домов в рамках данного проекта не планируется. Поэтому, непосредственно на мероприятии у вас будет уникальная возможность совершить экскурсию по готовому дому и выбрать квартиру в строящемся.

В августе открыт старт продаж еще одного дома под строительным номером 11, который возводится по индивидуальному проекту и имеет свои особенности и преимущества, о которых вы также узнаете на празднике.



Что в программе?

Развлекательная программа для всей семьи с интерактивами, бесплатными мастер-классами, вкусным угощением и напитками (какое новоселье без них).

Маленьких гостей будет веселить домовенок Буба со своим помощником. А сладкая вата для всех желающих закрепит прекрасное настроение.

Надежные партнеры строительной компании «Век» с радостью ответят на все ваши вопросы, связанные с ремонтом, помогут подобрать мебель, определиться с фасадами кухни, выбрать предметы декора интерьера и поделятся секретными лайфхаками.

Кроме того, на празднике определим победителя конкурса, который проходит в официальной группе ВКонтакте. Обязательно участвуйте, ведь приз очень достойный — сертификат на 6000 рублей в строительный гипермаркет «Леруа Мерлен».

Главным подарком на новоселье станет живая музыка и вокал в исполнении Nord Music Band на свежем воздухе. Послушать и потанцевать под любимые хиты в воскресенье вечером — идеальное завершение недели!


© Екатерина Супранович

Будет весело, интересно и полезно! Вход свободный. Ждем вас! Остались вопросы, звоните — 59-28-07.

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