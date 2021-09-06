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Жителей и гостей Карелии приглашают на осеннюю ярмарку карельских производителей «Добро осени»

Новости. Общество
16:48, 06 Сентября 2021
фото: © АО «Корпорация развития Республики Карелия»

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На территории ТРК «ЛОТОС PLAZA» 10 сентября стартует осенняя ярмарка «Добро осени».

Свою продукцию на ней представят карельские производители. Мясо, мясные полуфабрикаты, рыбу, овощи, молочную продукции, сыры, мёд, хлебобулочные и кондитерские изделия — всё это вы найдёте на ярмарке «Добро осени».

На ярмарке можно также совместить полезное с приятным — прийти на бесплатные мастер-классы от мастеров-ремесленников декоративно-прикладного творчества. Среди вариантов, чему можно научиться - полимерная глина, народная кукла, украшения ручной работы. Можно записаться по телефону 44-54-00 или на ярмарке.

Ярмарка «Добро осени» будет проходить с 10 по 12 сентября. Ждём вас с 10.00 до 18.00!

Организатор: АО «КРРК», г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, дом 11, офис 19, ОГРН 1111001006710.

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