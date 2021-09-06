Жителей и гостей Карелии приглашают на осеннюю ярмарку карельских производителей «Добро осени»

На территории ТРК «ЛОТОС PLAZA» 10 сентября стартует осенняя ярмарка «Добро осени».

Свою продукцию на ней представят карельские производители. Мясо, мясные полуфабрикаты, рыбу, овощи, молочную продукции, сыры, мёд, хлебобулочные и кондитерские изделия — всё это вы найдёте на ярмарке «Добро осени».

На ярмарке можно также совместить полезное с приятным — прийти на бесплатные мастер-классы от мастеров-ремесленников декоративно-прикладного творчества. Среди вариантов, чему можно научиться - полимерная глина, народная кукла, украшения ручной работы. Можно записаться по телефону 44-54-00 или на ярмарке.

Ярмарка «Добро осени» будет проходить с 10 по 12 сентября. Ждём вас с 10.00 до 18.00!

Организатор: АО «КРРК», г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, дом 11, офис 19, ОГРН 1111001006710.

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