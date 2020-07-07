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Приговор по делу Дмитриева огласят в Петрозаводске 22 июля

Новости. Общество
15:45, 08 Июля 2020
фото: © Валерий Поташов / Столица на Онего
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Обвиняемый в педофилии исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев 8 июля выступил в Петрозаводском городском суде с последним словом.

Суд огласит приговор по уголовному делу Юрия Дмитриева 22 июля в 14.30. Об этом сообщил журналистам после последнего слова адвокат подсудимого Виктор Ануфриев. Он не стал раскрывать подробностей выступления своего подзащитного, отметив лишь его отличную речь, которая продолжалась около 40 минут.

Таким образом, городской суд Петрозаводска завершил слушания по уголовному делу известного исследователя сталинских репрессий, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера по отношению к своей приемной дочери. Эти слушания продолжались более двух лет, все это время Юрий Дмитриев находился под стражей.

Напомним, гособвинение запросило для Дмитриева 15 лет строгого режима. Сторона защиты потребовала его оправдать. Сам Дмитриев свою вину не признал.

Справка:

Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Сам он отказался признать себя виновным, а его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Юрия Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. 

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