Приятель оказался убийцей и вором - в суд ушло дело о поножовщине в одном из райцентров Карелии

Суд рассмотрит уголовное дело обвиняемого в убийстве и краже в Сегежском районе Карелии.

Об обстоятельствах преступления сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в январе 2021 года обвиняемый находился в гостях у своего знакомого в квартире жилого дома в Сегеже. В результате ссоры он избил хозяина квартиры и нанес ему множественные колото-резаные ранения. От полученных травм потерпевший скончался.

После убийства обвиняемый украл телевизор и банковскую карту жертвы. Деньги с карты он потратил, а продать телевизор не успел.



Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.