890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Алексей Щепин: "Мусорная" реформа нашла своего инвестора
07.07.2020 12:36
Детский омбудсмен Карелии заявил о давлении общественников на суд по делу обвиняемого в педофилии Дмитриева 17
07.07.2020 17:04
Отремонтирована многострадальная дорога рядом с больничным городком в Петрозаводске (ФОТО) 6
07.07.2020 16:13
В Карелии менее чем за месяц убили четырех человек 2
07.07.2020 16:03
Регистр льготников с правом на бесплатные лекарства появится в России
07.07.2020 16:12
Работающие родители Карелии получат увеличенные пособия по уходу за ребенком 1
07.07.2020 12:31

"Росгосстрах" запустил мобильный офис для продажи страховок

Новости. Экономика
09:25, 08 Июля 2020
Загрузка...

Запущена новая онлайн-платформа (16+) для всех желающих продавать страховые продукты "Росгосстраха".

Присоединиться к многотысячному агентскому корпусу "Росгосстраха" и получить стабильный источник дохода, так важный в период экономической нестабильности, стало еще проще. "Росгосстрах" запустил новый онлайн-сервис для продажи страховок – "Агентологию".

На этой платформе агентам, желающим расширить свой бизнес, или тем, кто хочет попробовать себя в новой профессии страховщика, можно будет зарегистрироваться онлайн, пройти удаленно обучение, получить всю необходимую поддержку.

Сотрудничать с "Росгосстрахом" с помощью этой платформы можно из дома, с дачи, даже из транспорта – с телефона, планшета или компьютера. Ведь "Агентология" – это, по сути, полноценный мобильный офис продавца страховых продуктов.

Сейчас в "Агентологии" можно продавать уже 8 страховых продуктов "Росгосстраха". Четыре продукта представляют исторические для "Росгосстраха" виды – автострахование и страхование жилья и имущества. Еще два продукта представляют медицинское страхование. Актуальную возможность проконсультироваться дистанционно с врачами более чем 90 специальностей предоставляет полис "Доктор онлайн". А программа "Здоровье дороже" при диагностировании онкологических заболеваний позволит получить перепроверку диагноза, высокотехнологичное обследование и лечение в лучших клиниках России под контролем известных врачей, а также значительную единоразовую денежную выплату и оплату транспортных расходов. Кроме того, на платформе "Агентология" доступны продажи полисов для туристов (как путешествующих по России, так и собирающихся за рубеж ), а также реализация самого народного вида страхования – ОСАГО.

Процесс продажи очень прост: агент заполняет за клиента всю информацию, необходимую для выпуска полиса того или иного страхового продукта и направляет проект полиса страхователю для проверки данных, а затем и для онлайн-оплаты. Работа через "Агентологию" не предполагает использования бланков строгой отчетности и квитанций.

Процесс оплаты комиссионного вознаграждения за заключенные договоры в "Агентологии" абсолютно прозрачен. Еще до оформления полиса агент знает, какое он получит КВ, – это прописано в интерфейсе программы. Причем, деньги можно получить на свою карту или банковский счет буквально на следующий день – естественно, это касается только тех продуктов, по которым нет периода охлаждения. По ним КВ выплачивается через 15 дней – то есть на следующий день после окончания периода охлаждения. Размер комиссионного вознаграждения зависит, в том числе, и от объема сборов – чем больше продаж, тем выше ставка и, соответственно, заработок.

Работа в "Агентологии" позволяет предприимчивому человеку сформировать свою собственную агентскую сеть, пригласив своих друзей или знакомых тоже стать продавцами страховых продуктов и получать маленькую часть вознаграждения – за их продажи.

ПАО СК "Росгосстрах", лицензии Банка России на осуществление страхования ОС № 0001 – 02 выдана 23.12.2019, СИ № 0001, СЛ № 0001, ОС № 0001 – 03, ОС № 0001 – 04, ОС № 0001 – 05 и на осуществление перестрахования ПС № 0001, выданы 06.06.2018; бессрочные.
140002, Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3. ОГРН 1027739049689.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.07.2020, 17:19
Многодетная семья из Медвежьегорского района получила автомобиль
07.07.2020, 18:07
Прокуратура запросила для обвиняемого в педофилии Юрия Дмитриева 15 лет строгого режима (СРОЧНО)
02.07.2020, 14:09
"Газпром" намерен построить три газопровода в одном из районов Карелии
02.07.2020, 16:52
В кабинете главы Сортавалы в Карелии произошла потасовка (ВИДЕО)
04.07.2020, 09:19
В Карелии за минувшие сутки COVID-19 выявили почти у полусотни человек
06.07.2020, 07:15
Волонтеры рассказали о дорогих и страшных находках при уборке реки Неглинка в Петрозаводске (ФОТО)

Аналитика

07.07.2020 12:36
Капитал
Алексей Щепин: "Мусорная" реформа нашла своего инвестора
Глава Минприроды Карелии Алексей Щепин о ходе реализации мусорной реформы в республике, строительстве в Орзеге современного полигона с заводом и биостанцией и раздельном сборе мусора.
Угодья "открепились" 3
06.07.2020 17:26
"Что приняли, то и выполняем все по стойке смирно" 6
03.07.2020 13:14
Явка провалена 33
02.07.2020 12:55
Геннадий Боднарчук: "Избиратели требуют от нас покончить с практикой уплотнительной застройки" 5
01.07.2020 09:13
Вся аналитика

Чтиво

07.07.2020 12:13
Без политики
"Костная клиника": травма – отдыху не помеха
В самом разгаре лето – пора отпусков: кто-то уже собирается на отдых на курорт, кто-то планирует провести отпуск на любимой даче, а кто-то покорять окрестности своего города верхом на велосипеде.
У энергетиков – "Энергия красок"!
07.07.2020 11:57
От идеи до прибыли.  Как получить пошаговую "инструкцию" по развитию бизнеса в Карелии?
30.06.2020 15:37
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»