"Росгосстрах" запустил мобильный офис для продажи страховок

Запущена новая онлайн-платформа (16+) для всех желающих продавать страховые продукты "Росгосстраха".

Присоединиться к многотысячному агентскому корпусу "Росгосстраха" и получить стабильный источник дохода, так важный в период экономической нестабильности, стало еще проще. "Росгосстрах" запустил новый онлайн-сервис для продажи страховок – "Агентологию".

На этой платформе агентам, желающим расширить свой бизнес, или тем, кто хочет попробовать себя в новой профессии страховщика, можно будет зарегистрироваться онлайн, пройти удаленно обучение, получить всю необходимую поддержку.

Сотрудничать с "Росгосстрахом" с помощью этой платформы можно из дома, с дачи, даже из транспорта – с телефона, планшета или компьютера. Ведь "Агентология" – это, по сути, полноценный мобильный офис продавца страховых продуктов.

Сейчас в "Агентологии" можно продавать уже 8 страховых продуктов "Росгосстраха". Четыре продукта представляют исторические для "Росгосстраха" виды – автострахование и страхование жилья и имущества. Еще два продукта представляют медицинское страхование. Актуальную возможность проконсультироваться дистанционно с врачами более чем 90 специальностей предоставляет полис "Доктор онлайн". А программа "Здоровье дороже" при диагностировании онкологических заболеваний позволит получить перепроверку диагноза, высокотехнологичное обследование и лечение в лучших клиниках России под контролем известных врачей, а также значительную единоразовую денежную выплату и оплату транспортных расходов. Кроме того, на платформе "Агентология" доступны продажи полисов для туристов (как путешествующих по России, так и собирающихся за рубеж ), а также реализация самого народного вида страхования – ОСАГО.

Процесс продажи очень прост: агент заполняет за клиента всю информацию, необходимую для выпуска полиса того или иного страхового продукта и направляет проект полиса страхователю для проверки данных, а затем и для онлайн-оплаты. Работа через "Агентологию" не предполагает использования бланков строгой отчетности и квитанций.

Процесс оплаты комиссионного вознаграждения за заключенные договоры в "Агентологии" абсолютно прозрачен. Еще до оформления полиса агент знает, какое он получит КВ, – это прописано в интерфейсе программы. Причем, деньги можно получить на свою карту или банковский счет буквально на следующий день – естественно, это касается только тех продуктов, по которым нет периода охлаждения. По ним КВ выплачивается через 15 дней – то есть на следующий день после окончания периода охлаждения. Размер комиссионного вознаграждения зависит, в том числе, и от объема сборов – чем больше продаж, тем выше ставка и, соответственно, заработок.

Работа в "Агентологии" позволяет предприимчивому человеку сформировать свою собственную агентскую сеть, пригласив своих друзей или знакомых тоже стать продавцами страховых продуктов и получать маленькую часть вознаграждения – за их продажи.

ПАО СК "Росгосстрах", лицензии Банка России на осуществление страхования ОС № 0001 – 02 выдана 23.12.2019, СИ № 0001, СЛ № 0001, ОС № 0001 – 03, ОС № 0001 – 04, ОС № 0001 – 05 и на осуществление перестрахования ПС № 0001, выданы 06.06.2018; бессрочные.

140002, Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д.3. ОГРН 1027739049689.

На правах рекламы