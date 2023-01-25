Принадлежащее финнам предприятие в Карелии сократило производство

На предприятии по производству приманок в Карелии ООО «Раптек», учредителем которого выступает финский концерн Rapala, сократилось производство.

В настоящее время завод работает в одну смену, прием новых сотрудников остановлен.

Об этом «РБК Карелия» рассказали в администрации Сортавальского городского поселения.

«Количество сотрудников изменилось, прием прекращен, но новых сокращений на предприятии не производится», — уточнил мэр города Сергей Крупин.



Дочернее предприятие концерна Rapala в Карелии — ООО «Раптек» работает с 2007 года. Здесь по состоянию на середину 2022 года трудилось около 100 сотрудников — жители Сортавала, Хелюля, Вяртсиля, Импилахти и Ляскеля. В 2021 году компанией было изготовлено 14,5 млн полуфабрикатов различных моделей воблеров «Rapala» и «Storm».



О том, что крупнейший производитель приманок в Финляндии компания Rapala намерена свернуть производство в Карелии стало известно в октябре прошлого года. По информации СМИ, в планах компании была централизация мощностей внутри страны и перенос части производства в Эстонию.