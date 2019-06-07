Принимавшего ремонтные работы главврача в Карелии оштрафовали на 20 тысяч рублей

Главврач Лоухской ЦРБ принял работы по ремонту здания, которые не соответствовали сметам, сообщили в районном суде.

Главврача Лоухской ЦРБ оштрафовали на 20 тысяч рублей за принятие результатов работ по гражданско-правовым договорам по ремонту здания больницы, несоответствующих условиям государственных контрактов и локальных смет. Это привело к дополнительному расходованию бюджетных средств.

С таким постановлением главный врач не согласился и просил его отменить.

Суд не удовлетворил жалобу врача.