16:15, 07 Июня 2019
Принимавшего ремонтные работы главврача в Карелии оштрафовали на 20 тысяч рублей
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Главврач Лоухской ЦРБ принял работы по ремонту здания, которые не соответствовали сметам, сообщили в районном суде.
Главврача Лоухской ЦРБ оштрафовали на 20 тысяч рублей за принятие результатов работ по гражданско-правовым договорам по ремонту здания больницы, несоответствующих условиям государственных контрактов и локальных смет. Это привело к дополнительному расходованию бюджетных средств.
С таким постановлением главный врач не согласился и просил его отменить.
Суд не удовлетворил жалобу врача.
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