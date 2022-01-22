Принятие поправок к Конституции Карелии потребует депутатской дисциплины

На сессии парламента, где состоится обсуждение поправок к Конституции, партии власти придется обеспечить явку конституционного большинства, чтобы не повторить декабрьский казус.
Ранее пакет поправок был принят в первом чтении, но для их окончательного утверждения на заседании 23 декабря депутатам не хватило одного голоса.
Удастся ли их утвердить на январской сессии, зависит от того, как «Единая Россия», обладающая в республиканском парламенте конституционным большинством, обеспечит необходимую явку своих депутатов.
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