890x80
Реклама
Крупнейшее предприятие Карелии массово увольняет работников за пьянку 3
Сегодня 11:35
Женщина ударом ноги выломала зеркало и нанесла другие повреждения автомобилю в Петрозаводске (ВИДЕО) 5
Сегодня 09:13

Принятие поправок к Конституции Карелии потребует депутатской дисциплины

Новости. Политика
16:29, 22 Января 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

Новости партнеров

На сессии парламента, где состоится обсуждение поправок к Конституции, партии власти придется обеспечить явку конституционного большинства, чтобы не повторить декабрьский казус.

Ранее пакет поправок был принят в первом чтении, но для их окончательного утверждения на заседании 23 декабря депутатам не хватило одного голоса.

Удастся ли их утвердить на январской сессии, зависит от того, как «Единая Россия», обладающая в республиканском парламенте конституционным большинством, обеспечит необходимую явку своих депутатов.

Об этой юридической коллизии читайте в рубрике «Политкухня».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2022-01-22 18:30:57
Редакция, опять не я писал комментарий, хотя согласен.
Offff
2022-01-22 17:13:01
Надо их собрать на за высоким забором с колючкой ...и не выпускать .
Изя
2022-01-22 17:59:15
Offff, кого ? Депутатов или чинуш ?)))
кир
2022-01-22 16:51:23
Наконец-то серьезные изменения грядут, горжусь!
Изя
2022-01-22 17:07:48
кир, кем ???)))
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.01.2022, 07:15
Сходив на выставку в Национальный музей Карелии, турист написал жалобу в прокуратуру
18.01.2022, 13:09
Экс-глава Петрозаводска Ирина Мирошник вышла на новую работу
15.01.2022, 20:30
Появилась новая схема обмана через «Госуслуги»
21.01.2022, 15:45
Власти Петрозаводска не знают, что за объект появится на месте снесенного магазина на набережной Онего
21.01.2022, 01:23
В Карелии выявлено 34 случая заражения омикроном (СРОЧНО)
19.01.2022, 06:40
Переболевший коронавирусом ребенок умер в Карелии

Аналитика

21.01.2022 15:27
Обществоведение
Свидетель своих дел «не считал» 3
На процессе в мировом суде Петрозаводска об оскорблении следователя ФСБ выступил бдительный гражданин из Москвы.
«Курган» для всех и каждого: какая судьба ждет любимое место спорта и отдыха жителей Петрозаводска 16
21.01.2022 15:26
Что люк открытый нам готовит
21.01.2022 10:05
Клиники на Чайкиной: что делать, когда болят суставы
21.01.2022 09:02
Как изменились социальные выплаты жителям Карелии с 1 января 1
20.01.2022 10:47
Вся аналитика

Чтиво

21.01.2022 10:12
Личное мнение
Во славу Отечества? 6
Отсутствие прозрачности и гласности породило недоверие к организаторам литературного конкурса главы Карелии «Во славу Отечества» и его итогам, считает представитель Союза российских писателей Надежда Васильева.
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 4
20.01.2022 09:13
Сохранить Курган для всех горожан 29
18.01.2022 14:46
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»