Приняты поправки к закону о рекламе

Интернет-агентство OPTIMIZER рассказывает о новых поправках в законе о рекламе.

Поправки вступают в силу 1 сентября, а наказывать за неисполнение, по имеющейся информации, начнут только в марте.

Маркировка рекламы всецело относится к сети интернет. По задумке режиссера, вся реклама, а это посты/репосты/баннеры и другие шалости должны иметь соответствующую пометку «реклама», а также должна быть указана информация о рекламодателе, например, сайт или страница сайта. Никакой конкретики по внешнему виду маркировки на сей день нет, всё на усмотрение рекламодателя. Но из всех правил есть исключения, поэтому реклама в телевизоре и на радио, которые распространяются в интернете не попадает под эти правила и может спать спокойно.

Заправлять всем, а именно вести слежку за всеми рекламодателями, рекламораспространителях и операторами рекламных систем будет Роскомнадзор.

Кто обязан подавать сведения о рекламе в сети?

- Первая группа: рекламодатели. Там и юридические лица, и ИП, и физические лица, и даже самозанятые. Заказали рекламу – будьте добры отчитаться за нее.

- Вторая группа: рекламораспространители и операторы рекламных сетей. То есть те, кто непосредственно распространяет рекламу. Например, интернет-агентство OPTIMIZER, ИП, фрилансер, которые размещают для кого-либо рекламу. Разместили – уведомили.

- Третья группа: владельцы соцсетей, агрегаторов, аудиовизуальные сервисы и др. Этим ребятам достанется больше всего, т.к. у них большая зона ответственности. Они у Роскомнадзора теперь будут на коротком поводке.

Какие сведения будут запрашивать, куда и как передавать информацию, а также какие санкции предусмотрены для недобросовестных лиц читайте здесь.