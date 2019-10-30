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Новости. Общество
23:30, 30 Октября 2019
фото: pixabay

Принуждение мешает довести женщину до оргазма, считают эксперты

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В том, что женщины не могут достичь оргазма, виноваты не только они сами, но и их партнеры.

Американские сексологи убеждены, что женщина, даже будучи на самом пике интимного возбуждения, способна вмиг потерять "запал" из-за переживаний, которые даже могут быть и не связаны с сексом, пишет Grodno24.com.

Поэтому эксперты в области секса настоятельно рекомендуют не прибегать к плотским утехам из-за принуждения, угождения, или чтобы заполнить эмоциональную пустоту.

К слову, мужчин, наоборот, возбуждает, когда они заставляют женщину заняться с ними интимными ласками.

Однако сексуальные психологи предупреждают, что это очень опасно для женщин и ведет к проблемам сексуального характера в будущем.

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