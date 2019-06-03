Прионежская сетевая компания предупреждает о плановых отключениях электроэнергии 

В связи с ремонтами линий электропередачи с 3 по 7 июня возможны отключения потребителей в трех районах Карелии.

В эти дни с 9.00 до 16.00 в Олонец возможны отключения на ул. Полевой и Красноармейском переулке. Здесь будет производиться замена опор на ЛЭП напряжением 0,4 кВ.

В Сегежском районе с 3 по 7 июня с 9.00 до 17.00 в связи с ремонтом линии электропередачи напряжением 6 кВ не будет электроэнергии в п. Каменный Бор, могут быть отключены пожарная часть, насосная станция и, частично, улица Пионерская.

В поселке Боровой с 3 по 7 июня с 10.00 до 14.00 будет производиться капитальный ремонт ЛЭП напряжением 0,4 кВ, возможны отключения по ул. Набережной.