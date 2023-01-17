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Прионежская сетевая компания предупреждает потребителей электроэнергии 

Новости. Общество
09:49, 23 Января 2023
фото: АО «ПСК»

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В рамках Ремонтной программы на 2023 год АО «ПСК» продолжает неотложные ремонты в электрических сетях в зоне ответственности компании.

Также продолжаются работы по технологическому присоединению к электросетям компании.

С 23 по 29 января временные отключения потребителей возможны:

Калевальский национальный район:

— С 23 по 25 января с 10.00 до 13.00. Поселок Калевала: улицы 70-я Октября, Ленина (дома 85, 87).

— 26 января с 10.00 до 15.00. Поселки Луусалми, Кепа.

Кемский муниципальный район:

— 23 января с 9.00 до 11.00. Город Кемь: Шоссе 1 Мая (дома 29, 30, 31). Дорожный переулок (дома 12, 14, 16, 19, 29, 30, 31, 33).

— 23, 25 и 27 января с 9.00 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Октябрьская (дома 1-28), Кедроручьевая. Переулок Октябрьский.

— 24 января с 9.30 до 16.00. Город Кемь: улица Гористая.

— 24 и 26 января с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улица Каменева (дом 6).

Кондопожский муниципальный район:

— 23 января с 10.00 до 14.00. Город Кондопога: улицы Зеленая, Заозерная.

— 24 января с 10.00 до 14.00. Город Кондопога: Нигозерская набережная.

— 25 января с 10.00 до 15.00. Деревня Уссуна.

— 26 января с 10.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Петрозаводская.

Костомукшский городской округ:

— 25 января с 10.00 до 16.00. Поселок Заречный: улицы Строителей, Молодежная.

Муезерский муниципальный район:

— 24 января с 10.00 до 15.00. Деревня Лендеры.

— 24 января с 14.00 до 16.00. Поселок Мотка.

— 25 января с 9.00 до 17.00. Поселок Ледмозеро: улица Лесная.

Олонецкий муниципальный район:

— 23 января с 9.00 до 10.00. Город Олонец: переулок Кирпичный (ИП Рулёв).

— 23 января с 13.30 до 16.30. Деревня Нурмолицы (дом без номера).

— 24 января с 10.00 до 15.00. Город Олонец: улицы Звездиной (дома 13-25), Володарского (дома 14-А, 16), Чкалова (дома 25-39). Переулок Егорова (дома 11-15).

— 25 января с 13.30 до 15.00. Город Олонец: улицы Карла Либкнехта, Красноармейская (дома 15-38), Свободы (дома 1-15), Ленина (дома 1-6), Карла Маркса (дома 1-10), Свирских Дивизий (дома 1-6), Урицкого (дома 5, 9, 9-А, 11, 13, 15, 25), Пушкина, Розы Люксембург, Привокзальная, Октябрьская (дома 1-3), Пролетарская, Титова, Майская, Коммунальная, Луначарского (дома 17, 19, 26, 28), Железнодорожная, Студитова, Речная, Сказочный Тупик, Садовая, Партизанская. Переулки Партизанский, Больничный, Красногвардейский, Кирпичный; деревня Верховье: улицы Новая, Олонецкая, Луговая. 

— 27 января с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Буденного (дома 2-39), Луначарского (дома 20-24). Переулок Буденного.

Сортавальский муниципальный район:

— С 24 по 29 января с 9.30 до 16.00. Поселок Рускеала: улицы Заводская (частично), Сахалинская.

Сегежский муниципальный район:

— С 23 по 27 января с 9.00 до 17.00. Поселок Кяргозеро; поселок Лососий Порог: СОТы «Смородина», «Радуга», СНТ «Светлый».

— 24 января с 10.00 до 16.00. Город Сегежа: НСОТ «Труд 700 пикет».

— 25 января с 13.30 до 16.00. Город Сегежа: улицы Ленина (дом 18-А), Советская (6-А).

— 26 января с 13.30 до 16.00. Город Сегежа: улицы Лесная (дома 4-8), Мира (дома 33, 34, 36), Гагарина (дома 5, 7, 7-А, 9, 20, 22), Маяковского (дома 5,5-А, 6), Карельская (дома 6, 8, 10).

— 26 и 27 января с 9.00 до 15.30. Город Сегежа: улица Кирова (дома 4-10).

Прионежский муниципальный район:

— 23 января с 10.00 до 16.00. Поселок Деревянка: улицы Ключевая, Поселковая, Нагорная, Железнодорожная. Объект Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) ФГУП.

— С 23 по 27 января с 9.00 до 17.00. Село Деревянное: улицы Набережная (частично), Лесная (частично); поселок Ладва: улицы Полевая, Комсомольская (дома 39-62, 112-164), Пролетарская (дома 6-19). Переулок Северный; местечки Намоево, Сургуба, Ринда, Порожки.

— 25 января с 10.00 до 16.00. Деревня Ужесельга: улицы Ясная, Дачная, Солнечная. Переулок Рябиновый.

— 26 января с 10.00 до 16.00. Деревня Уя.

Медвежьегорский муниципальный район:

— 25 января с 10.00 до 16.00. Остров Кижи: деревня Оятевщина.

Петрозаводский городской округ:

— 23 января с 10.00 до 14.00. Город Петрозаводск: микрорайон «Древнянка-6» (ООО «Стройинвест КСМ Специализированный застройщик», стройплощадка).

Пряжинский национальный район:

— С 23 по 27 января с 9.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Дружинина, Березовая, Сущевича, Новая, Северная, Цветочная, Кленовая, Светлая, Хвойная, Дружинина, Комсомольская, Школьная, Железнодорожная, Лесная; местечко Падозеро (28, 33 км).

— 24 января с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Школьная (частично).

— 24 января с 14.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Мира (частично). Здания Чалнинского ДК, амбулатории.

— 26 января с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Пушкина, Первомайская, Новая, Шоссейная (частично). Здания пожарной части № 67, АО «Шуялес».

— 27 января с 10.00 до 15.00. Поселок Чална: улицы Заречная, Луговая, Таежная.

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