Прионежская сетевая компания предупреждает потребителей электроэнергии

В связи с проведением неотложных ремонтных работ на ЛЭП и подстанциях возможны временные отключения электроэнергии.

«Ремонты и модернизация сетей позволят значительно уменьшить риски ЧП на энергообъектах в зимних условиях», - поясняют к компании. – «Мы приносим извинения потребителям за доставленные неудобства.

Временные отключения электроэнергии с 7 по 12 ноября возможны:

Калевальский национальный район:

- С 8 по 10 ноября с 13.00 до 16.00. Поселок Боровой.

- 8 ноября с 10.00 до 12.00. Поселок Калевала: улицы 70 лет Октября, Ленина (дома 85-А – 100). Переулок Дорожный; хутор Ухтинский

- 9 ноября с 14.00 до 15.00. Поселок Калевала: переулок Сампо.

Кемский муниципальный район:

- 7 ноября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Свободы (дома 21-33), Дорожная.

- 7 ноября с 16.00 до 17.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 42, 44-А, 44, 46, 50).

- 8 ноября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Полярная (дома 1-7), Кирова (дома 16, 19).

- 9 ноября с 9.00 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Портовая, Набережная, Поморская, Вокзальная, Советская, Комсомольская, Первой Пятилетки, Пролетарская.

Кондопожский муниципальный район:

- 9 ноября с 10.00 до 10.15 и с 15.45 до 16.15. Окрестности деревни Уссуна: СОТ «Надежда».

Костомукшский городской округ:

- 9 и 10 ноября с 10.00 до 17.00. Город Костомукша: улица Строителей.

Лоухский муниципальный район:

- 7 и 8 ноября с 13.30 до 15.30. Поселок Лоухи.

- 8 и 10 ноября с 15.00 до 17.00. Поселок Чупа.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 9 ноября с 15.00 до 16.00. Окрестности деревни Сигово: СНТ «Автомобилист», «Локомотив», «Здоровье», «Энтузиаст», «Березка», «Чайка».

Олонецкий национальный район:

- 7 ноября с 10.00 до 12.00. Деревня Гушкала.

- 7 ноября с 13.30 до 17.00. Город Олонец: улицы Комсомольская (дом 2, 7-А, 11), Набережная (дома 1-А, 1-Б).

- 8 ноября с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улица Карла Либкнехта (дома 4-19). Переулок Железнодорожный.

- 9 ноября с 9.00 до 16.00. Поселок Ковера: улицы 60-летия Великого Октября (дома 16, 18, 23, 26, 28), Калинина (дома 8-13, 18), Пушкина (дома 7-13), Лесная.

Прионежский муниципальный район:

- С 7 по 9 ноября с 10.00 до 16.00. Местечко Сургуба: СНТ «Каменка».

- С 7 по 10 ноября с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улица Сосновая; поселок Ладва-Ветка: улицы Советская, Речная, Ивинская.

- 10 ноября с 10.00 до 16.00. Деревня Шуйская Чупа; деревня Царевичи; местечко Хутор: улица Тисовая.

Пряжинский национальный район:

- 7 ноября с 10.00 до 15.00. 8, 9 и 10 ноября с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Шуйская, Новореченская, Заречная. Переулки Зеленый, Юбилейный, Виданский.

- 9 ноября с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Шоссейная (дома 90-102). Переулок Строительный.

Сегежский муниципальный район:

- С 7 по 10 ноября с 9.00 до 16.00. Поселок Лососий Порог: улица Центральная (дома 5-23).

- 8 и 9 ноября с 8.00 до 17.00. Поселок Каменный Бор: улица Советская (дома 16, 18).

- 8 ноября с 10.00 до 12.00. Поселок Идель: улицы Новая, Центральная, Набережная, Заречная.

- 9 ноября с 12.00 до 13.30. Поселок Надвоицы: улицы Скалистая, Каменистая, Карельская.

- 10 ноября с 10.00 до 13.00. Поселок Черный Порог: улица Набережная.

Лахденпохский муниципальный район:

- 8 ноября с 9.00 до 12.00. Город Лахденпохья: улицы Ленина (частично), Гагарина (частично), Заходского (частично). Красноармейская.

- 8 ноября с 13.00 до 16.00. Город Лахденпохья: улицы Фанерная, Строительная, Заречная, Первомайская, 50 Лет Октября.

- С 8 по 10 ноября с 9.00 до 9.17. Город Лахденпохья: улицы Загородная, Фанерная (частично), Заводская (дома 21, 17), Бусалова (частично), Советская (частично), Спортивная (частично), Ленинградское шоссе. Переулок Железнодорожный (дом 3-А); поселок Сорола: жилой район Болиндер.

Муезерский муниципальный район:

- 7 ноября с 9.00 до 17.00. Поселок Ледмозеро: улица Лесная.

- 9 ноября с 14.00 до 17.00. Поселок Муезерский (южная часть).