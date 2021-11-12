Прионежская сетевая компания предупреждает потребителей об отключениях электроэнергии

В связи с проведением неотложных ремонтных работ на ЛЭП и подстанциях возможны временные отключения электроэнергии.

«Ремонты и модернизация сетей позволят значительно уменьшить риски ЧП на энергообъектах в предстоящие холода, — поясняют в компании, — мы приносим извинения потребителям за доставленные неудобства».

Временные отключения электроэнергии с 22 по 28 ноября возможны:

Олонецкий национальный район:

— 22 ноября с 9.00 до 17.00. Поселок Коткозеро: здание бани.

Лоухский муниципальный район:

— С 22 по 26 ноября с 10.00 до 15.00. Поселок Чупа: улицы Железнодорожная, Речная, Ручьевая.

— 22 ноября с 14.00 до 16.00. Поселки Малиновая Варакка, Хетоламбина.

— 23 ноября с 10.00 до 14.00. Поселок Тэдино.

— 24 ноября с 10.00 12.00. Поселок Плотина.

— 24 ноября с 13.00 до 15.00. Поселок Чкаловский.

— 25 ноября с 10.00 до 16.00. Поселок Амбарный.

Муезерский муниципальный район:

— С 23 по 26 ноября с 9.00 до 16.00. Поселок Лендеры (частично).

Медвежьегорский муниципальный район:

— 22 ноября с 9.30 до 11.30. Город Медвежьегорск: улицы Повенецкая, Мира, Озерная, Фанягина, Калинина, Чкалова, Омелина, переулок Озерный (все частично).

— 24 ноября с 9.00 до 11.00. Город Медвежьегорск: улицы Карла Либкнехта, Горького, Мурманская.

— 25 ноября с 9.00 до 12.00. Город Медвежьегорск: улицы Пушкина, Гоголя, Островского, Лермонтова, Первомайская, Санаторная, Крупской, Кольцевая, Комсомольская, Куйбышева, Красноармейская, переулок Каменный.

Прионежский муниципальный район:

— 22 ноября с 9.00 до 17.00. Деревня Таржеполь.

— С 22 по 26 ноября с 10.00 до 16.00. Поселок Заозерье: улицы Лесная, Зеленая; поселок Ладва-Ветка: улицы Привокзальная, Станционная, здание РТПЦ; село Деревянное: переулки Набережный, Заречный.

— 24 ноября с 10.00 до 16.00. Станция Шуйская (частично); деревня Верховье; местечко Маткачи.

Кемский муниципальный район:

— 22 ноября с 9.00 до 11.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 17, 19, 21).

— 22 и 24 ноября с 13.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Поморская (дома 28-А, 29-31), Подужемская (дома 1-12), здание ветеринарной лечебницы.

— 23 ноября с 9.30 до 11.00. Поселок Вочаж.

— 23 ноября с 9.00 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Строителей, Ручьевая, Заводская (дома 8-11).

— 24 ноября с 9.30 до 11.00. Город Кемь: здания инкассации и магазина «Светофор».

— 25 ноября с 14.30 до 16.00. Город Кемь: улицы Каменева (дома 8, 10), Пролетарский проспект (дом 15), здание детского сада № 4.

— 25 ноября с 9.00 до 14.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Комсомольская (дома 1-29), Портовая, Вокзальная, Пролетарская, Поморская, 1-й Пятилетки, Советская (дома 1-22), здание метеостанции.

— 26 с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Поморская, Ленина (дома 46, 48).

Кондопожский муниципальный район:

— 22 ноября с 10.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Садовая.

Сегежский муниципальный район:

— 22 и 23 ноября с 10.00 до 17.00. Поселок Идель: улицы Молодежная, Гористая, Железнодорожная, Центральная, Новая, Набережная.

— 22 ноября с 9.30 до 12.00. Окрестности г. Сегежа: СНТ «Елочка», «Выгозерский», «Юхгуба»; поселок Волдозеро.

— 24 ноября с 9.30 до 15.30. Город Сегежа: улицы Анохина, Анны Лисициной, Линдозерская.

— С 22 по 25 ноября с 13.10 до 15.10. Поселок Вожмогора.

Питкярантский муниципальный район:

— 24 ноября с 10.00 до 14.00. Поселок Хийденсельга: улица Садовая.

Сортавальский муниципальный район:

— 23 ноября с 9.00 до 17.00. Город Сортавала: улицы Кирова (дома 1, 3, 3-А, 7), Чкалова (дом 7).

Костомукшский городской округ:

— 23 ноября с 9.00 до 12.00. Город Костомукша: здания магазинов «Старт», «Электротехнические товары», автостоянки «Трек».

— 25 ноября с 9.00 до 12.00. Город Костомукша: улицы Возрождения, Снежная, Светлая (частично).