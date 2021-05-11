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Прионежская сетевая компания призывает жителей не создавать пожароопасных ситуаций

Новости. Общество
13:15, 12 Мая 2021
фото: © АО «ПСК»
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В связи с установившейся в Карелии сухой и теплой погодой возрастает риск пожаров, вызванных палом сухой травы. 

В АО «ПСК» просят жителей не поджигать прошлогоднюю траву, не разводить костры в лесу и следить за тем, чтобы этого не делали другие. Категорически запрещается создавать пожароопасную обстановку вблизи линий электропередачи, подстанций и других энергообъектов. Это может привести к перебоям энергоснабжения потребителей.

В свою очередь, отмечают энергетики, в компании приняты все меры по защите энергообъектов и населения от ЧС, вызванных лесными и торфяными пожарами.

Специалисты Прионежской сетевой компании проверили все энергообъекты и охранные зоны ЛЭП на соответствие их противопожарным требованиям, произвели очистку производственных территорий от легковоспламеняющегося мусора. Проверены источники пожарного водоснабжения и пути подъездов противопожарной техники к энергообъектам в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Обеспечена бесперебойная связь с МЧС и муниципальными органами на случай возникновения нештатных ситуаций.

В АО «ПСК» надеются, что жители республики со всей серьезностью отнесутся к предостережениям энергетиков и не будут создавать угрозы жизни и здоровью людей, не допустят перебоев с доставкой электроэнергии потребителям, социально-значимым объектам и жилым массивам.

В эксплуатации АО «ПСК» находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукши и частично Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.

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