Прионежская сетевая компания продолжает принимать необходимые меры по увеличению надежности энергоснабжения потребителей

АО "ПСК" просит потребителей электроэнергии отнестись с пониманием к неудобствам, что вызваны неотложными работами в электрических сетях при подготовке к прохождению осенне-зимнего сезона 2020 – 2021 гг.

Неотложные ремонтные работы на ЛЭП, находящихся в зоне ответственности компании пройдут на этой неделе в следующих районах республики.

В Сортавальском районе:

- 6 апреля с 9.00 до 16.00 возможны отключения в поселке Ляскеля (улицы Советская, Лесная Октябрьская), 8 апреля с 9 до 16 часов (улицы Советская, Набережная, Фабричная);

- С 7 апреля с 9.00 до 16.00 в деревне Хемякоски, а также в поселке Харлу, улицы Главное шоссе, 1-я и 2-я Лесная, 1-я и 2-я Речная, Школьная, Заводская, Бугровая, Берёзовая аллея.

В Медвежьегорском районе 9 апреля с 9.00 до 16.00 возможно отключение потребителей в деревне Гумарино.

В Сегежском районе с 6 по 17 апреля в связи с ремонтом на энергообъектах с 9.00 до 17.00 возможны отключения потребителей в поселках Черный Порог, Олений, Вача, Попов Порог, Табой Порог, Кяргозеро.

- С 9 по 10 апреля с 9.00 до 16.00 возможны отключения в поселке Каменный Бор, улицы Спортивная и Стахановская.

Идут ремонты ЛЭП в Прионежском районе. В связи с этим возможны отключения:

- 6 апреля с 10.00 до 15.00 в поселке Ладва-Ветка, улицы Горная, Подгорная, Заречная, Набережная. Там же 7 апреля: улицы Молодежная, Северная, Лесная;

- 6 апреля с 9.00 до 14.00 – станция Падозеро (гарнизон).



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