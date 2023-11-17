Прионежская сетевая компания продолжает выполнение Ремонтной программы на 2023 год

Энергетики проводят необходимые плановые ремонты ЛЭП и подстанций

Ремонтные работы на энергообъектах невозможно проводить без временных отключений потребителей от электроэнергии. Энергетики просят обратить на это внимание и приносят извинения за временные неудобства.

Временные отключения с 20 по 26 ноября возможны:

Калевальский национальный район:

- 20 ноября с 14.00 до 17.00. Поселок Калевала: улица Советская (дома 24, 24-А, 26, 26-Б, 28, 30, 32, 32-А, 34-Б).

- 23 ноября с 12.00 до 16.00. Поселок Боровой.

Кемский муниципальный район:

- 20 ноября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улица Вей-Луда.

- 21 ноября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Набережная (дома 1-9, 10-А, 11-А, 14, 15, 17), Первомайская (дома 6-А, 11, 14).

- 21 и 23 ноября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Полярная (дома 1-7), Кирова (дома 16, 19).

- 22 ноября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: промышленная зона (4-й километр).

- 24 ноября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Машинистов (дома 6-8, 9-11, 4-29, 31, 33, 57), Кирова (дом 1-А).

Кондопожский муниципальный район:

- 21 ноября с 10.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Сандальская набережная, Зелёная, Садовая, Заозёрная, Медвежьегорское шоссе, Новинское Шоссе.

- 24 ноября с 13.00 до 16.00. Город Кондопога: улицы Медвежьегорское шоссе (частично), Промышленный проезд (частично).

Костомукшский городской округ:

- 20 ноября с 9.00 до 17.00. Город Костомукша: улицы Возрождения, Светлая, Снежная, жилищный комплекс «Парковый родник».

- 23 ноября с 9.00 до 17.00. Окрестности г.Костомукша: СНТ «Ремонтник».

Лоухский муниципальный район:

- 20 ноября с 10.00 до 17.00. Поселок Чупа.

- 20 ноября с 12.00 до 14.00. Поселок Лоухи: улица Северная.

- С 21 по 24 ноября с 11.00 до 15.00. Поселок Тэдино: улицы Пионерская, Полярные зори, Шахтерская.

- 22 ноября с 9.00 до 10.00 и 23 ноября с 15.00 до 16.00. Поселок Лоухи: улицы Юбилейная, Совхозная, Набережная, Восточная, Советская.

- 22 ноября с 10.00 до 17.00. Поселок Лоухи: улицы Школьная, Комсомольская, Лесная, Кольцова.

- 26 ноября с 11.00 до 16.00. Поселок Лоухи: улицы Северная, Железнодорожная.

Муезерский муниципальный район:

- 20 ноября с 9.00 до 10.00. Поселок Ледмозеро: улицы 50 Лет ВЛКСМ, Советская.

- 20 ноября с 9.00 до 17.00. Поселок Ледмозеро: улица Молодой Гвардии.

- 21, 22 и 24 ноября с 9.00 до 16.00. Поселок Ледмозеро: улицы Строителей, Болотная, 50 Лет ВЛКСМ (частично).

- 22 ноября с 10.00 до 13.00. Поселок Лендеры: улица Заречная.

- 23 ноября с 9.00 до 12.00. Поселок Ледмозеро: улица Лесная (частично).

- 23 ноября с 13.00 до 17.00. Поселок Ледмозеро: улицы Пионерская, Анны Лисициной.

Олонецкий национальный район:

- 20 ноября с 9.00 до 16.00. Поселок Рыпушкалицы: улица Луговая (дома 12, 12-А, 14, 16, 24, 26).

- С 20 по 24 ноября с 10.00 до 17.00. Поселок Ковера: пилорама.

- 22 ноября с 13.30 до 16.00. Город Олонец: улицы Егорова (дома 15, 17, 18, 19, 21), Мичурина (дома 8, 10-18, 23, 24, 25, 27).

- 23 ноября с 11.00 до 15.00. Поселок Ковера: улицы 60-летия Великого Октября (дома 16, 18, 23, 26, 28), Калинина (дома 8-13, 18), Пушкина (дома 7-13), Лесная.

Прионежский муниципальный район:

- 20 ноября с 10.00 до 14.00. Поселок Педасельга (частично); поселок Пухта.

- 20 ноября с 10.00 до 16.00. Окрестности станции Орзега: СНТ «Мозаика».

Сортавальский муниципальный район:

- С 20 по 24 ноября с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улица Онежская. Переулки Сосновый, Пионерский; поселок Ладва-Ветка: улицы Советская (частично), Речная, Ивинская.

- С 21 по 23 ноября с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: местечко Хутор.

- 21 и 22 ноября с 10.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец: улица Верхняя, жилой массив «Шуйские разливы»; окрестности деревни Верхний Бесовец: СОТ «Садовод Севера», СНТ «Нептун», СОТ «Фонтан», СОТ: «Щит», СТ «Контакт-1», СК «Контакт-1», СНТ «Бесовецкий», СОТ «Бесовец».

- 22 ноября с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улица Онежская (частично). Переулки Сосновый, Пионерский; местечко Орзенский Бор; окрестности села Деревянное: СНТ «Паломиес»; деревня Шуйская Чупа: улицы Юшкозерская, Прибрежная, Цветочная, Кончезерская, Тупик; окрестности деревни Царевичи: база отдыха Национального банка, экоотель, база отдыха «Царевичи»; окрестности деревни Косалма: «Лесной отель», «Ваша Карелия», вышки МТС и Теле-2.

- 24 ноября с 10.00 до 13.00. Станция Шуйская: Кондопожское шоссе (частично).

- 24 ноября с 13.00 до 16.00. Станция Шуйская: улицы Сосновая, Кондопожское шоссе (частично), Петровское шоссе (частично).

Петрозаводский городской округ:

- 20 ноября с 10.00 до 12.00. Город Петрозаводск: улица Зайцева (дом 72).

Пряжинский муниципальный район:

- 20 ноября с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Шуйская, Новореченская, Заречная. Переулки Зеленый, Юбилейный, Виданский.

- С 20 по 23 ноября с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Школьная (частично); деревня Нижние Виданы: «Шуйская слобода», улицы Гористая, Новая (частично), Набережная, Красноармейская, СТ «Антушевское»; деревня Виданы: улицы Пушкина, Гуркина, Усадебная, Зеленая, Кузьминская, Красный бор, Школьная, Крупской, Совхозная, Антушевская.

- 21 и 22 ноября с 10.00 до 16.00. Местечко Падозеро: 33-й километр.

Сегежский муниципальный район:

- 20 ноября с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улицы Пушкина, Озерная, Курманова (частично).

- 21 ноября с 9.30 до 13.00. Поселок Надвоицы: улица 50 Лет Октября (дома 2-8).

- 22 ноября с 9.30 до 14.30. Поселок Черный Порог: улица Набережная.

- 24 ноября с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Нигозерская набережная (дома 25-79).

- 20 и 21 ноября с 9.00 до 16.00. Поселок Мюллюкюля (частично).