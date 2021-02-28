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Прионежская сетевая компания продолжает выполнять Ремонтную программу 2021 года

Новости. Общество
11:39, 01 Марта 2021
фото: © АО "ПСК"
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После февральских праздников энергетики возобновили неотложные ремонтные работы в электрических сетях.

В АО "ПСК" информируют потребителей о возможных отключениях в ходе ремонтов на энергообъектах и приносят извинения за доставленные неудобства.

Временные отключения потребителей от электроэнергии с 1 по 7 марта возможны:

Сортавальский муниципальный район:

- 2 и 3 марта с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улицы Куйбышева, Маяковского (обе частично).

- 3 марта с 10.00 до 17.00. Город Сортавала: улицы Чкалова, Комсомольская.

Кемский муниципальный район:

- 1 марта с 13.30 до 15.30. Город Кемь: улица Гидростроителей (дом 26Б).

- 1 марта с 9.00 до 11.00. Город Кемь: улицы Верховье, Мельничная (дома 27, 55, 37-39).

- 2 марта с 9.00 до 11.00. Город Кемь: Шоссе 1-го Мая (дома 46-62, 101-115).

- 2 марта с 13.30 до 15.00. Город Кемь: переулок Дорожный.

- 3 марта с 9.00 до 11.00. Город Кемь: Шоссе 1-го Мая (дома 18-20, 26-46, 35-95).

- 3 марта с 13.00 до 15.00 Город Кемь: улица Ленина (дома 4, 6, 23А, 25, 45).

Олонецкий национальный район:

- С 1 по 5 марта с 10.00 до 17.00. Поселок Интерпоселок: потребители получат электроэнергию от передвижной дизельэлектростанции.

Сегежский муниципальный район:

- 1 марта с 9.00 до 10.00 и с 14.00 до 15.00. Поселки Олений, Вача, Черный Порог.

- 1 и 2 марта с 9.00 до 13.00. Город Сегежа: промышленная зона.

- С 2 по 5 марта с 18.00 до 19.00. Поселки Пертозеро, Олений, Вача, Черный Порог.

- 4 марта с 9.00 до 13.00. Город Сегежа: улицы Первомайская (дома 1-4), Гористая (дома 2-12), Октябрьская (дома 1-6).

- 5 марта с 9.00 до 13.00. Окрестности Сегежи: СНТ "Сосенка", "Труд", "Труд 700-й пикет".

Кондопожский муниципальный район:

- 1 марта с 10.00 до 13.00. Город Кондопога: улицы Зеленая, Заозерная.

- 2 марта с 10.00 до 15.00. Деревня Илемсельга (частично).

- 3 марта с 10.00 до 15.00. Деревня Уссуна (частично).

- 4 марта с 9.00 до 14.00. Город Кондопога: улица Советов (дома 149-184).

Лоухский муниципальный район:

- С 1 по 4 марта с 9.30 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселок Лоухи: улица Юбилейная, переулок Дачный, здания пожарной части и водозабора.

- 2 марта с 9.30 до 10.00. Поселок Лоухи: улицы Юбилейная, Совхозная, Набережная, Первомайская, переулок Дачный, здания пожарной части, водозабора, поликлиники, гаражи.

- 4 марта с 10.00 до 17.00. Поселок Амбарный: здания котельной, школы, ФАПа, "Почты России", поселковой администрации, МБУ "ЦБС Лоухского муниципального района".

Кемский муниципальный район:

- 1 и 3 марта с 8.30 до 17.00. Город Кемь: Улицы Набережная (частично), Сенная, Заречная, Ручьевая, 2-й Пятилетки.

- 4 марта с 8.30 до 13.00. Поселок Рабочеостровск: улица Юбилейная (дома 28-33), переулок Юбилейный (дома 2-6).

- 5 марта с 8.30 до 17.00. Город Кемь: улицы Набережная (частично), Первомайская, Вейлуда, здание гостиницы "Кемский берег".

 Калевальский национальный район:

- 2 марта с 10.00 до 12.00. Поселок Калевала: хутор Ухтинский.

- 4 марта с 10.00 до 12.00. Поселок Калевала: улицы Марии Михеевой, Вяйнямейнена (обе частично).

 Муезерский муниципальный район:

- 1 марта с 15.00 до 17.00. Поселок Лендеры: улицы Озерная, Нагорная.

- 2 марта с 10.00 до 17.00. Поселок Лендеры: улицы Гористая, Северная.

- С 3 по 5 марта с 10.00 до 17.00. Поселок Лендеры: улица Набережная.

Питкярантский муниципальный район:

- С 1 по 5 марта с 9.30 до 16.00. Город Питкяранта: улица Пионерская.

Прионежский муниципальный район:

- 1 марта с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Онежская (частично), Яблочная, Савкины Поля; деревня Шуйская Чупа: дачи ХОЗУ, садово-огородное товарищество "Чупа – 1", вышка ОАО "Мегафон".

- 1 марта с 13.00 до 15.00. Поселок Чална: улицы Новореченская, Заречная, переулки Зеленый, Юбилейный.

- 2 марта с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: Улицы Комсомольская (дома 112 – 164), Пролетарская (дома 6-19), здание конторы совхоза "Маяк".

- 3 марта с 10.00 до 16.00. Деревня Нижние Виданы: улица Новая (частично); поселок Пухта.

- 4 марта с 10.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец: улица Верхняя; деревня Верховье: улицы Верховье, Березовая, Сенная, Ушкозерская, Тупик, Рябиновая; станция Падозеро (частично).

- 5 марта с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Комсомольская (частично), Новая; поселок Деревянка: СНТ "Ручеек"; деревни Бесовец, Нижний Бесовец, Верхний Бесовец, садово-огородные товарищества.

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