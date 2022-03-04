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Прионежская сетевая компания проводит модернизацию электросетей Карелии

Новости. Общество
14:34, 05 Марта 2022
фото: © АО «ПСК»

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Энергетики предупреждают, что ремонты на энергообъектах не могут вестись без временных отключений потребителей от электроэнергии.

Временные отключения потребителей от электроэнергии с 9 по 13 марта возможны:

Калевальский национальный район:

- 9 марта с 10.00 до 12.00. Поселок Боровой: улицы Первомайская, Новая; поселок Калевала: хутор Ухтинский.

- 10 марта с 10.00 до 12.00. Поселок Боровой: улицы Северная, Студенческая, Мира, Строителей, Пионерская, Лесная, Сосновая.

-10 марта с 14.00 до 16.00. Поселок Калевала: улицы Вяйнемейнена, Михеевой (обе частично). 

Кемский муниципальный район:

- 9 марта с 11.00 до 14.00. Поселок Кузема.

- 9 марта с 14.00 до 15.30. Поселок Поньгома.

- С 9 по 11 марта с 9.00 до 14.00. Город Кемь: улица Подгорная (дома 3,4).

Кондопожский муниципальный район:

- 9 и 10 марта с 10.00 до 15.00. Деревня Койкары.

- 9 марта с 14.30 до 15.00. Город Кондопога: проспект Калинина.

- 10 марта с 9.00 до 9.30. Город Кондопога: улицы Пролетарская (дома 17-А, 19, 21, 23), Максима Горького (дома 14-А, 18, 25).

- 10 марта с 13.30 до 14.00. Город Кондопога: Октябрьское шоссе (дома 65-А, 67, 69, 71).

- 10 марта с 14.30 до 15.00. Город Кондопога: улицы Парковая (дома 8, 9, 11, 12, 14, 32, 33), Калинина (дом 11-А), Бумажников (дом 14, корпуса 1-4).

Лоухский муниципальный район:

- 10 марта с 10.00 до 17.00. Поселок Амбарный.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 9 и 10 марта с 10.00 до 17.00. Поселок Сергиево (частично), здание ФАПа.

Муезерский муниципальный район:

- С 9 по 11 марта с 11.00 до 15.00. Поселок Ледмозеро: улица Лесная.

- 11 марта с 14.00 до 16.00. Поселок Муезерский: улица Южная (частично).

Олонецкий национальный район:

- 9 марта с 9.00 до 10.00. Город Олонец: улица Онежская, переулок Сортавальский.

- 10 марта с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улица Никитская.

- 11 марта с 14.00 до 17.00. Поселок Ильинский: улицы Дружбы Народов, Садовая, Леселидзе (дом 57-А), здание школы.

Питкярантский муниципальный район:

- С 9 по 11 марта с 10.00 до 15.00. Деревня Хийденсельга: улицы Лесная (дома 1, 3-10), Октябрьская (дома 6-25), переулок Речной (дома 1-5).

Прионежский муниципальный район:

- 9 марта с 10.00 до 16.00. Местечко Сургуба: СНТ «Природа», «Каменка», «Земляничка».

- 9 и 11 марта с 10.00 до 16.00. Деревня Шуйская Чупа: улица Береговая; деревня Педасельга.

- 10 марта с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Комсомольская (дома 1-38), Советская (дома 1-65).

Пряжинский национальный район:

- С 9 по 11 марта с 10.00 до 16.00. Местечко Падозеро (частично).

- 10 марта с 10.00 до 15.00. Поселок Чална: улицы Шоссейная, Заводская (дома 20, 20-А), Новореченская, Заречная, Шуйская, переулки Зеленый и Юбилейный.   

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