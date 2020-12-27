Прионежская сетевая компания заканчивает неотложные ремонтные работы, запланированные на энергообъектах на 2020 год

В ближайшие дни ремонты пройдут в пяти районах Карелии.
Во время проведения неотложных ремонтных работ в электрических сетях возможны кратковременные отключения потребителей. АО "ПСК" приносит извинения за доставленные неудобства.
С 28 по 30 декабря кратковременные отключения электроэнергии возможны:
Кемский муниципальный район:
- 28 декабря с 10.00 до 23.00. Поселок Панозеро.
- 28 декабря с 10.00 до 15.00. Город Кемь: улица Фрунзе.
Прионежский муниципальный район:
- 28 декабря с 10.00 до 16.00. Деревня Бесовец (частично), деревня Виданы (частично), деревня Ревсельга, поселок Чална: улицы Набережная, Заречная, Первомайская, Шоссейная, Пушкина, Октябрьская, Калинина, Луговая, Таежная, Шевченко, Железнодорожная, Школьная, Лесная, Комсомольская, Хвойная, Светлая, Березовая, Дружинина, Кленовая, Сущевича, Новая; местечки Урозеро, Намоево, Порожки.
- 29 декабря с 10.00 до 14.00. деревни: Бесовец, Нижний Бесовец, Верхний Бесовец; ДНТ "Сфера".
- 29 декабря с 10.00 до 16.00. Деревня Пяжиева Сельга.
- 30 декабря с 10.00 до 15.00. Поселок Чална: улицы Школьная, Светлая; местечко Бараний Берег.
Сегежский муниципальный район:
- 28 декабря с 10.30 до 11.30. Поселок Кочкома (частично).
Костомукшский городской округ:
- 28 декабря с 10.00 до 15.00. Город Костомукша: улицы Моховая, Брусничная (обе частично).
- 29 декабря с 14.00 до 16.00. Город Костомукша: комплекс очистных сооружений (частично).
Калевальский национальный район:
- 29 декабря с 14.00 до 16.00. Поселок Калевала: улицы 70 лет Октября, Ленина.
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