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Прионежская сетевая компания заканчивает неотложные ремонтные работы, запланированные на энергообъектах на 2020 год

Новости. Общество
11:05, 28 Декабря 2020
фото: © АО "ПСК"
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В ближайшие дни ремонты пройдут в пяти районах Карелии.

Во время проведения неотложных ремонтных работ в электрических сетях возможны кратковременные отключения потребителей. АО "ПСК" приносит извинения за доставленные неудобства.

С 28 по 30 декабря кратковременные отключения электроэнергии возможны:

Кемский муниципальный район:

-  28 декабря с 10.00 до 23.00. Поселок Панозеро.

- 28 декабря с 10.00 до 15.00. Город Кемь: улица Фрунзе.

Прионежский муниципальный район:

- 28 декабря с 10.00 до 16.00. Деревня Бесовец (частично), деревня Виданы (частично), деревня Ревсельга, поселок Чална: улицы Набережная, Заречная, Первомайская, Шоссейная, Пушкина, Октябрьская, Калинина, Луговая, Таежная,  Шевченко, Железнодорожная, Школьная, Лесная, Комсомольская, Хвойная, Светлая, Березовая, Дружинина, Кленовая, Сущевича, Новая; местечки Урозеро, Намоево, Порожки.

- 29 декабря с 10.00 до 14.00. деревни: Бесовец, Нижний Бесовец, Верхний Бесовец; ДНТ "Сфера".

- 29 декабря с 10.00 до 16.00. Деревня Пяжиева Сельга.

-  30 декабря с 10.00 до 15.00. Поселок Чална: улицы Школьная, Светлая; местечко Бараний Берег.

Сегежский муниципальный район:

- 28 декабря с 10.30 до 11.30. Поселок Кочкома (частично).

Костомукшский городской округ:

- 28 декабря с 10.00 до 15.00. Город Костомукша: улицы Моховая, Брусничная (обе частично).

- 29 декабря с 14.00 до 16.00. Город Костомукша: комплекс очистных сооружений (частично).

Калевальский национальный район:

- 29 декабря с 14.00 до 16.00. Поселок Калевала: улицы 70 лет Октября, Ленина.

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