Прионежская сетевая компания заканчивает реконструкцию ЛЭП в Кондопожском районе 

В результате реконструкции энергообъекта качество энергоснабжения потребителей в поселке Гирвас будет значительно улучшено.

Кроме этого, в зоне ответственности АО «ПСК» ведутся несколько неотложных ремонтов на ЛЭП и подстанциях. Как поясняют в компании, неотложные ремонты не могут вестись без временного отключения потребителей от электроэнергии. Энергетики просят извинения за доставленные неудобства.

Временные отключения электроэнергии с 29 ноября по 5 декабря возможны:

Калевальский национальный район:

- 29 ноября с 10.00 до 12.00. Поселок Калевала: здание насосной станции.

- 30 ноября с 10.00 до 12.00. Поселок Калевала: улица Советская, переулок Сампо (дома 14, 16).

Кемский муниципальный район:

- 2 декабря с 17.00 до 17.30. Поселок Вочаж: освещение автомобильной трассы, здания электрической котельной и «Техностроя».

Кондопожский муниципальный район:

- 29 ноября с 13.30 до 15.00. Деревня Янишполе: улицы Онежская, Мира, Молодежная, Центральная.

- 29 ноября с 10.00 до 14.00. Город Кондопога: улицы Садовая, Заозерная.

- С 29 ноября по 2 декабря с 9.00 до 17.00. Деревни Эльмус, Святнаволок.

- С 29 ноября по 3 декабря с 9.00 до 16.00. Поселок Гирвас: улицы Кондопожская (частично), Красная, Западная, Восточная, Чапаева, Сунская, Пионерская; деревня Койкары.

- 30 ноября с 10.00 до 14.00. Поселок Новый Поселок.

- 1 декабря с 10.00 до 14.00. Город Кондопога: улицы Болотная, Петрозаводская.

- 2 декабря с 10.00 до 14.00. Город Кондопога: улицы Рябиновая, Березовая.

- 3 декабря с 10.00 до 14.00. Город Кондопога: улица Петрозаводская.

Костомукшский городской округ:

- 2 декабря с 1.00 до 1.30. Город Костомукша: улицы Ленина (дома 11, 13, 15, 17, 17-А), Антикайнена (дома 5, 5-А, 7, 7-А), здания магазина «К-Спектр», МЖД, культурно-музейного центра, бара «Кристалл», кафе «Микс».

Лоухский муниципальный район:

- 30 ноября с 11.00 до 16.00. Поселок Сосновый: улица Первомайская.

- 1 декабря с 13.00 до 14.30. Поселок Плотина.

- 1 декабря с 14.30 до 16.00. Поселок Чкаловский.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 29 ноября с 10.00 до 12.00 и 3 декабря с 16.00 до 17.00. Деревня Федотово.

- 29 ноября с 9.00 до 12.00. Город Медвежьегорск: улицы Гоголя, Островского, Лермонтова, Первомайская (обе частично).

- 30 ноября с 9.00 до 13.00. Город Медвежьегорск: улицы Карла Либкнехта (частично), Ленина (дома 1, 2, 2-А, 4), Набережная (дома 2, 3, 5, 6, 9), Горького (частично), здания типографии, стационарного поста полиции.

Муезерский муниципальный район:

- 29 ноября с 10.00 до 14.00. Поселок Ледмозеро: улицы Анны Лисицыной, Пионерская.

- 29 ноября с 14.00 до 17.00. Поселок Лендеры: улицы 50 лет ВЛКСМ, Болотная, Строителей.

Сегежский муниципальный район:

- 29 ноября, 1 и 2 декабря с 13.30 до 15.10. Деревня Вожмогора.

- 1 декабря с 12.30 до 15.30. Поселки Черный Порог, Олений, Вача.

- 3 декабря с 10.00 до 13.00. Поселок Надвоицы: коттеджи по улице Строителей.

Питкярантский муниципальный район:

- 30 ноября с 13.00 до 16.00. Город Питкяранта: улицы Песчаная (дома 12, 14), Стахановцев (дома 12, 13, 14, 15), Северная (дома 7, 8, 9, 11), Западная (дома 12, 14).

- 1 декабря с 13.00 до 16.00. Поселок Юляристиойя.

- 3 декабря с 9.00 до 12.00. Город Питкяранта: гаражи Мосавтодора.

Прионежский муниципальный район:

- 29 ноября с 10.00 до 15.00. Поселок Мелиоративный: улица Петрозаводская (дома 35, 37, 39, 40, 41, 42).

- С 29 ноября по 3 декабря с 10.00 до 16.00. Деревня Шуйская Чупа; село Деревянное: переулки Заречный, Набережный; поселок Заозерье: улицы Лесная, Зеленая.

- 1 декабря с 10.00 до 15.00. Поселок Мелиоративный: улицы Лесная, Строительная, здания амбулатории, Прионежского водоканала.

- 3 декабря с 13.00 до 15.00. Поселок Мелиоративный: улицы Лыжная, Петрозаводская, здания детского сада «Березка» и Агроторга «5».

Пряжинский национальный район:

- С 29 ноября по 3 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Пушкина, Первомайская, задания кафе «Айно» и пожарной части.

Сортавальский муниципальный район:

- 29 ноября с 9.00 до 17.00. Город Сортавала: улица Бондарева.