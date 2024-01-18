Прионежский суд на 15 тысяч рублей оштрафовал жителя, который незаконно перевозил алкоголь

В транспорте мужчины обнаружили 31 канистру.

Прионежский районный суд Карелии рассмотрел дело об административном нарушении, сообщили в пресс-службе инстанции.

Мужчина, двигаясь на транспортном средстве, незаконно перемещал по территории России алкогольную продукцию — 31 канистру, содержащую прозрачную жидкость без каких-либо маркировок и акцизных марок общим объемом 155 литров.

Согласно заключению экспертов, в канистрах оказалась спиртосодержащая жидкость, а именно этиловый спирт с объемной долей этилового спирта 93,6%.

Как рассказали в источнике, при определении вида и размера наказания, учитывая характер совершенного нарушения, личность виновного, его имущественное положение, наличие смягчающего обстоятельства — признание вины, суд назначил мужчине административный штраф в 15 000 рублей с конфискацией предмета административного нарушения и направлением на уничтожение в установленном порядке все указанные канистры.