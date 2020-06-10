Прионежский "Водоканал" оштрафовали за некачественную питьевую воду в Шуе

Размер штрафа за некачественную питьевую воду, поставляемую в крупный поселок Прионежского района, составил 22 тысячи рублей.

Как сообщили в Прионежском районном суде, МУП "Водоканал Прионежский" был привлечен к административной ответственности за ненадлежащее исполнение требований к качеству воды в поселке Шуя.



В ходе административного расследования специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия установлено, что МУП "Водоканал Прионежский" не обеспечило население поселка Шуя питьевой водой в соответствии с требованиями СанПиН.



Установлено, что качество питьевой воды, отобранной после водоподготовки на водоочистной станции перед подачей в разводящую сеть поселка Шуя, не соответствует требованиям СанПиН по показателям цветности, окисляемости, остаточному хлору. Установлено, что качество питьевой воды, отобранной на водоразборной колонке поселка Шуя, также не соответствует требованиям СанПиН по цветности и окисляемости.



Факт нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, подтвержден совокупностью собранных по делу доказательств.



Рассмотрев материалы дела, суд назначил предприятию административное наказание в виде штрафа в размере 22 000 рублей.



Постановление суда в законную силу не вступило.