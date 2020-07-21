Прионежская сетевая компания закончила модернизацию ЛЭП в Медвежьегорском районе Карелии 

В рамках выполнения ремонтной программы на 2020 год компания "ПСК" капитально отремонтировала линию электропередачи напряжением 10 кВ в Заонежье.

На участке ЛЭП "деревня Челмужи – поселок Возрицы – деревня Тихвин Бор" протяженностью 10 км энергетики произвели замену опор и смонтировали новый самонесущий изолированный провод.

В настоящий момент в Челмужах проживает 500 человек, в Возрицах – 60, в Тихвином Бору – менее 20.

Как отмечают в Прионежской сетевой компании, повышение надежности энергоснабжения малочисленных населенных пунктов в Карелии – одна из приоритетных задач при формировании планов по ремонтам энергообъектов: "Это задача не только техническая, но и социальная", - подчеркнули в АО "ПСК".

Напомним, что в эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично Петрозаводска, включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.

К электросетям АО "ПСК" присоединено 35 224 потребителя – физических лиц, 4 607 – юридических лиц, 12 081 многоквартирных дома.