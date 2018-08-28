Приостановлена продажа Медвежьегорского молокозавода

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УФАС по Карелии приостановило проведение торгов по продаже имущества Медвежьегорского молокозавода в связи с поступлением жалобы на завышение начальной цены продажи и другие нарушения.
Жалоба поступила от ООО "Вега". Заявитель считает, что конкурсный управляющий допустил нарушения при подготовке конкурсной документации. В частности, по мнению заявителя, в документации неправильно сформированы лоты, не детализирована информация по некоторым лотам и завышена начальная цена продажи в размере 58 млн. рублей, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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