Природный газ подведут бесплатно к российским школам, больницам и детсадам

Вступило в силу постановление правительства РФ о бесплатной догазификации образовательных и медицинских учреждений.

С 1 марта вступило в силу постановление российского правительства о бесплатной догазификации образовательных и медицинских учреждений.



Речь идет о детских садах, школах, поликлиниках, больницах, фельдшерско-акушерских пунктах, отделениях врачей общей практики и врачебных амбулаториях, расположенных в газифицированных населенных пунктах.



«В таких учреждениях больше не придется платить за строительство газопровода до границ их земельных участков, а также за само подключение зданий к сетям», - говорится в пресс-релизе УФАС Карелии.



Все нужные документы будут готовить сами газовики. В этом же постановлении правительства продлили программу социальной догазификации. Теперь она будет действовать бессрочно.