Пришедших на призывные пункты в Карелии наркоманов не взяли в армию

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На пресс-конференции в Военкоме Карелии 4 октября рассказали о тех, кого не взяли служить во время весеннего призыва.
Военный комиссар Карелии отметил, что 11 человек не прошли медицинское освидетельствование и не попали на службу из-за наркотического опьянения.
"Конечно же, есть определенная категория ребят, их (наркотики, - прим.ред) употребляющих... Набралось 11 человек. Мы не отправляли их служить. Мы взяли их под наблюдение. И потом уже по каждому принимали решение. Наркоманов в армию мы не отправляем", – сказал военком Карелии Андрей Артемьев.
Интересно, что по итогам весеннего призыва, в отношении двух мужчин, уклонившихся от призыва на военную службу, возбудили уголовные дела.
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