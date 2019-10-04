Пришедших на призывные пункты в Карелии наркоманов не взяли в армию

На пресс-конференции в Военкоме Карелии 4 октября рассказали о тех, кого не взяли служить во время весеннего призыва.

Военный комиссар Карелии отметил, что 11 человек не прошли медицинское освидетельствование и не попали на службу из-за наркотического опьянения.



"Конечно же, есть определенная категория ребят, их (наркотики, - прим.ред) употребляющих... Набралось 11 человек. Мы не отправляли их служить. Мы взяли их под наблюдение. И потом уже по каждому принимали решение. Наркоманов в армию мы не отправляем", – сказал военком Карелии Андрей Артемьев.



Интересно, что по итогам весеннего призыва, в отношении двух мужчин, уклонившихся от призыва на военную службу, возбудили уголовные дела.