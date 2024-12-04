Пришлось доставлять в больницу: пограничники в Карелии спасли нарушителя границы из Финляндии от обморожения

Нарушитель границы обморозил в лесу ноги и руки.

Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Карелии пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы России иностранным гражданином.

Как сообщили в УФСБ региона, в лесном массиве Муезерского района был задержан гражданин Финляндии, прибывший с территории сопредельного государства в обход установленных пунктов пропуска.

Пограничники обнаружили, что у иностранца обморожены руки и ноги, поэтому его доставили в больницу, где врачи оказали ему квалифицированную помощь.

После лечения нарушитель привлечен к административной ответственности и передан финской стороне.