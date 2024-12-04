Пришлось использовать пожарный топор: спасатели сняли в Петрозаводске велосипед с дерева

Петрозаводчане обеспокоились, что транспортное средство может кого-нибудь покалечить.

На этой неделе спасателям позвонили обеспокоенные горожане и сообщили, что в центре, на перекрестке пр. Ленина и ул. Дзержинского в Петрозаводске, на дереве висит велосипед, который может упасть и покалечить прохожих, сообщил городской паблик Петрозаводск Live.



Прибывшие пожарные установили лестницу-штурмовку и хотели скинуть велосипед с верхушки дерева, но, как выяснилось, велосипед был прикреплен к дереву противоугонным устройством.

Чтобы освободить и снять велосипед, пожарным пришлось использовать пожарный топор.