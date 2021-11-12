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Пристав в Карелии пришел к должнику навести красоту и забрал автомобиль

Новости. Общество
10:13, 02 Декабря 2021
фото: © Виталий Невар / ТАСС

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В Медвежьегорском районе приставы арестовали у должника автомобиль и выставили на продажу, но для успеха операции пришлось пойти на хитрость, сообщили в УФССП Карелии.

В Медвежьегорском районе местная жительница задолжала по кредитам 270 тысяч рублей. Судебные приставы направили запросы в регистрирующие органы и выяснили, что должнику на праве собственности принадлежит автомобиль.

Судебный пристав-исполнитель неоднократно выезжал по месту жительства должника, чтобы наложить арест на движимое имущество, но попасть в дом не представлялось возможным, так как эта частная территория огорожена высоким забором и охраняется сторожевой собакой.

При этом должник всегда отвечал на телефонные звонки сотрудника службы и заверял, что явится на прием по требованию судебного пристава, однако этого не происходило.

Так, судебный пристав в социальной сети увидел объявление должника об оказании бьюти-услуг. Сотрудник службы немедленно записался на прием и в назначенный день и час явился к должнику как клиент.

В результате на автомобиль должника, принадлежащий ему не праве собственности, наложен арест. Транспортное средство будет передано на оценку с последующей принудительной реализацией в счет погашения задолженности.

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Комментарии

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Жаль
2021-12-02 11:53:22
Интересно, бьюти услуги клиенту были оказаны в полном объеме?
Leopol'd
2021-12-02 11:41:16
Чем-то насолил конкретный должник. Обычно приставы ограничиваются рассылкой бумажек и списанием денег у законопослушных, за задержанные коммунальные платежи или штрафы ГАИ. А от кредиторов закрываются на "противоковидные мероприятия".
Реальных должников они не трогают, там работать надо.
Изя
2021-12-02 11:20:17
Коварные какие приставы , верить им нельзя ))) :)
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