Пристав в Карелии пришел к должнику навести красоту и забрал автомобиль

В Медвежьегорском районе приставы арестовали у должника автомобиль и выставили на продажу, но для успеха операции пришлось пойти на хитрость, сообщили в УФССП Карелии.

В Медвежьегорском районе местная жительница задолжала по кредитам 270 тысяч рублей. Судебные приставы направили запросы в регистрирующие органы и выяснили, что должнику на праве собственности принадлежит автомобиль.

Судебный пристав-исполнитель неоднократно выезжал по месту жительства должника, чтобы наложить арест на движимое имущество, но попасть в дом не представлялось возможным, так как эта частная территория огорожена высоким забором и охраняется сторожевой собакой.

При этом должник всегда отвечал на телефонные звонки сотрудника службы и заверял, что явится на прием по требованию судебного пристава, однако этого не происходило.

Так, судебный пристав в социальной сети увидел объявление должника об оказании бьюти-услуг. Сотрудник службы немедленно записался на прием и в назначенный день и час явился к должнику как клиент.

В результате на автомобиль должника, принадлежащий ему не праве собственности, наложен арест. Транспортное средство будет передано на оценку с последующей принудительной реализацией в счет погашения задолженности.