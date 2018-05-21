Приставы арестовали три автомобиля у должников на выезде из Петрозаводска

По теме
Загрузка...
Судебные приставы вместе с инспекторами ГИБДД проверили должников на дорогах Карелии, сообщает пресс-служба УФССП.
Накануне минувших выходные судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейдовые мероприятия на выездах из Петрозаводска с целью выявления из общего транспортного потока водителей-должников.
"В ходе рейдовых мероприятий проверено 92 человека, вручены 16 требований о явке на прием к судебному приставу, наложено три ареста на автотранспортные средства должников и принято в счет погашения задолженностей денежных средств на общую сумму 8,6 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
По теме
Выбор читателей
14.05.2018, 16:27
14.05.2018, 21:05
14.05.2018, 22:00
20.05.2018, 12:33
15.05.2018, 10:37
16.05.2018, 13:17
Аналитика
Сегодня 11:42
Политкухня
Посмотрите, как за пять лет кардинально изменился персональный состав основных петрозаводских политиков.
16.05.2018 13:17
14.05.2018 12:01
11.05.2018 13:52
Чтиво
Сегодня 12:37
Без политики
Именно так сказал о военно-патриотических играх на кубок АО "ПСК" один из участников. И с ним нельзя не согласиться: в минувшую субботу в Сортавале на территории городского парка одновременно сошлись хорошая погода, хорошее настроение и желание у школьных команд показать свою сноровку и победить.
12.05.2018 09:37
10.05.2018 13:26
Медиа
Сегодня 09:49
Опрос
Кто должен ответить за неубранные помойки и мусор в Карелии?
Комментарии