Приставы и автоинспекторы будут ловить должников на дорогах Петрозаводска

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Рейды состоятся 17, 20 и 29, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.
Рейды на территории Петрозаводска состоятся 17, 20 и 29 мая.
Срок оплаты штрафа ГИБДД составляет 60 дней с момента вступления постановления в законную силу. В течение первых 20-ти из них каждый гражданин сможет оплатить лишь половину назначенной суммы.
При этом те, кто уже отбыл наказание в виде административного ареста за неуплату штрафа, не освобождаются от оплаты имеющейся задолженности.
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