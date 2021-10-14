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Приставы и ГИБДД договорились массово лишать должников водительских прав

Новости. Общество
09:00, 14 Октября 2021
фото: ФССП России

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Федеральная служба судебных приставов договорилась с ГИБДД о системном использовании возможности приостановки водительских прав для должников разных категорий.

Об этом Autonews.ru рассказал источник, близкий с ФССП. Право ограничивать вождение за долги у приставов было и раньше, но использовали они его эпизодически. В ближайшее время служба планирует массовое ограничение действия водительских прав у миллионов должников.

По данным источника Autonews.ru, представители ФССП и ГИБДД пришли к договоренности о том, что приставы могут массового использовать право ограничения ВУ для должников нескольких категорий, но только при условии суммарного долга свыше 10 тысяч рублей.

В первую очередь речь идет о злостных неплательщиках по штрафам. Вторая категория, которая попадет под массовую приостановку прав — должники по алиментам.

ГИБДД и ФССП планируют работать совместно — водителей с приостановленными правами будут отлавливать и лишать прав. Дело в том, что судебные приставы не забирают у автомобилистов сам документ, они только выдают соответствующую бумагу и вносят данные в электронную базу.

Если инспекторы ГИБДД во время проверки пробивают права и видят, что они приостановлены из-за долгов, то выписывают водителю административный протокол по ст. 17.17 КоАП РФ. По ней нарушителя ожидает до 50 часов общественных работ или лишение прав на срок до 1 года. Если водитель и дальше продолжит ездить на автомобиле без прав, его ждет еще более строгое наказание — штраф 30 000 рублей, арест на 15 суток или 100–200 часов общественных работ.

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Комментарии

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Дениска
2021-10-14 09:39:35
Почему в Советское время не было должников и , вместо многочисленных следственных органов и приставов, судов, были училища и общежития для студентов!?
Да просто тогда: никто тебе кредит не даст,пока не подтвердить своё материальное положение и с чего будешь отдавать! Помню отлично это время и все расчёты были
безналичными ..! Не помню ни одного случая, чтобы за человеком бегали гаишники или приставы...да и взяток тогда, конечно, не было,но это другая сторона.
Сейчас любой, без проверки,берет и кредит и в МФО полубандитских, деньги,не рассчитывая ничего, вдруг останется без работы,заболеет .
В общем, репрессиями ничего не исправить,проще всех обнулить,а не одного, и навести порядок , хотя о чем это я, это уже фантастический путь?!?!!
комба
2021-10-14 09:50:57
Дениска, прав.
комба
2021-10-14 09:02:23
А чего тянули кота за хвост?
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